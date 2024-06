Marcos mimando pag-apil sa Bagong Pilipinas hymn, panumpa atol sa flag-raising

Gimandoan ni Pres. Fer­di­nand Mar­cos Jr. ang tanang nasudnong ahensiya ug instrumentalidad, apil na ang government-owned or -controlled corporations (GOCCs) ug educational institutions, sa paghiusa sa recital sa Bagong Pilipinas Hymn and Pledge sa pagpahigayon sa sinemana nga flag ceremonies.

Gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Hunyo 4, 2024, alang ni Marcos, ang Memorandum Circular No. 52 nga nagmando sa paglakip sa Bagong Pilipinas Hymn ug Pledge recital sa pagpahigayon sa sinemana nga flag ceremonies aron mas masilsil ang mga prinsipyo sa tatak sa pagdumala ug pagpangulo sa administrasyon sa mga Pilipino.

“The Presidential Communications Office is hereby directed to implement effective mea­sures to communicate and disseminate the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge to all government offices and the public,” tipik sa mando.

Gilusad sa administrasyon ang Bagong Pilipinas isip tatak sa pagdumala ug pagpangulo nga nagmando sa tanang ahensya ug instrumentalidad sa nasudnong gobyerno, lakip na ang GOCCs ug state universities and colleges (SUCs) nga magiyahan sa mga prinsipyo sa Bagong Pilipinas.

Ang Bagong Pilipinas nga opisyal nga gilusad niadtong Enero 28, gihulagway sa usa ka prinsipyo, may tulubagon ug kasaligan nga gobyerno, nga gipalig-on sa hiniusang institusyon sa katilingban.

Gilantaw niini ang paghatag gahom sa mga Pilipino sa pagsuporta ug pag-apil sa tanang paningkamot sa gobyerno sa usa ka all-inclusive nga plano sukaranang sosyal ug ekonomikanhong kausaban sa tanang sektor.

Ubos sa Section 18 sa Republic Act No. 8491 o ang “Flag and Heraldic Code of the Philippines,” ang tanang buhatan sa gobyerno, apil na ang local government units, gikinahanglang magpahiga­yon og flag-raising ceremony matag Lunes sa buntag ug flag-lowering ceremony matag Biyernes sa hapon./TPM/SunStar Philippines