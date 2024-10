Marcos mimando sa apektadong LGUs nga alerto ni 'Leon'

Gimanduan ni Pres. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga hingtungdan nga local government units (LGUs) nga mangandam ug alerto sa posibleng epekto sa super typhoon Leon.

“Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya’t paghandaan natin nang mabuti,” matod ni ni Marcos nga iyang lakbit nahisgutan atol sa pag-abli sa Maersk Optimus distribution center sa Calamba City, Laguna, Miyerkules, Oktubre 30, 2024.

Si Leon nikusog ngadto sa super typhoon category niadtong Miyerkules sa buntag.

Ala 1 sa hapon sa samang adlaw, si Leon nakit-an 310 kilometro Sidlakan sa Calayan, Cagayan dala ang kusog nga hangin nga 185 kilometros matag oras duol sa sentro, paghuros nga hangtod sa 230 kilometros matag oras ug nag-irog sa direksiyon nga northwestward sa gikusgon nga 15 km/h.

Giisa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 sa Batanes samtang ang silangang bahin sa Babuyan Islands (Babuyan Island, Camiguin Island, Calayan Island), ug ang amihanan-sidlakang bahin sa mainland Cagayan (Santa Ana) ubos sa TCWS No. 3.

Ang posibleng epekto sa hangin sa mga dapit ubos sa TCWS No. 4 mahimong hinungdan sa dakong hulga sa kinabuhi ug kabtangan, pasidaan ang Pagasa.

“This super typhoon will be near or at peak intensity during its closest point of approach to Batanes. The landfall of Leon over Taiwan will result in a continuous weakening trend for the rest of the forecast period,” dugang sa Pagasa.

Gipaabot nga mogawas si Leon sa Philippine Area of ​​Responsibility sa Huwebes sa gabii, Oktubre 31, o Biyernes, Nobiyembre 1. / TPM / SunStar Philippines