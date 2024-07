Marcos mimando sa total ban sa Pogo

Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hinanaling pag-ban sa Philippine Offshore Gaming Operations (Pogo) sa nasod.

Sa iyang ikatulo nga State of the Nation Address (Sona) nga gihimo sa Lunes, Hulyo 22, 2024, si Marcos niingon nga ang Pogos maoy hinungdan sa kaguliyang sa nasod, busa angay na kining hunongon.

“Kailangan nang itigil ang panggugulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all Pogos are banned,” matod niya.

“I hereby instruct Pagcor (Philippine Amusement and Gaming Corporation) to wine down and cease operations of Pogos by the end of the year,” siya nidugang.

Gimanduan ni Marcos ang Department of Labor and Employment (Dole) nga mangita og bag-ong trabaho sa mga Filipino worker nga maapektuhan sa iyang kamandoan batok sa Pogo.

Sa sayo pa, ang Pagcor nagkanayon nga sa dul-an sa 300 ka Pogos niadtong 2023, 46 lang ang nahatagan og renewed license to operate tungod sa “illegal activities” sa uban.

Ang Pogos anaa sa kontrobersiya nunot sa pagkadiskubre sa duha ka ilegal nga kompaniya sa Bamban, Tarlac ug Porac, Pampanga nga nasuta nga nalambigit sa mga scamming activities, human trafficking, money laundering, kidnapping, torture, sexual abuse ug bisan pagpatay.

Ang lainlaing mga grupo ug daghang mga magbabalaud sa sayo pa nanawagan alang sa total nga pagdili sa Pogos sa nasod, nga gikutlo nga usa ka hulga sa nasudnon nga seguridad.

AGRIKULTURA

Gisubli ni Marcos ang padayon nga suporta sa iyang administrasyon sa sektor sa agrikultura, labi na sa mga paningkamot nga mapausbaw ang produksiyon taliwala sa tinguha sa nasod alang sa seguridad sa pagkaon ug kahusayan.

Gibuksan ni Marcos ang iyang Sona pinaagi sa pag-angkon nga ang katawhang Pilipino nag-atubang gihapon sa kamahal sa bugas nga sa pagkakaron nagkantidad og P45 ngadto sa P65 matag kilo.

Sa 2022 campaign period, si Marcos nisaad nga ipaubos ang presyo sa bugas ngadto sa P20 matag kilo.

“The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best-performing in Asia, means nothing to a Filipino, who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo,” siya niingon.

“Bagamat maganda ang mga istatistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain — lalo’t higit, ng bigas,” dugang niya. / TPM sa SunStar Philippines