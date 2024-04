Marcos mipa-regulate na sa protocol plate number

Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang regulasyon sa pag-isyu sa mga plaka sa protocol tungod sa mga reklamo sa dili otorisado nga paggamit niini.

Si Executive Secretary Lucas Bersamin nipirma sa ngalan sa Marcos Executive Order 56 niadtong Marso 25, 2024, nga nag-amendar sa Executive Order 400, nga naghatag og pagtugot sa pag-assign ug pag-isyu sa mga plaka sa protocol sa mga sakyanan nga gigamit sa mga dagkong opisyal sa gobyerno.

Gipagawas ni Marcos ang mando tungod sa mga reklamo bahin sa pagdaghan ug dili otorisado nga paggamit sa mga plaka sa protocol, nga naghulga sa kaluwasan sa publiko ug nagdaut sa integridad sa sistema sa pagrehistro sa awto.

Ubos sa EO 56, ang Presidente lamang sa Republika sa Pilipinas, ang Bise Presidente, ang Presidente sa Senado, ang Speaker sa House of Representatives, ang Chief Justice sa Korte Suprema, ang mga Cabinet secretaries, mga senador, mga miyembro sa House of Representatives, mga associate justices sa Korte Suprema, presiding justice sa Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandiganbayan ug Solicitor General, mga chairperson sa Constitutional Commissions ug Ombudsman ug chief of staff sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police gitugotan nga mahimong giisyuhan sa mga protocol plate.

Gitumbok niini nga ang tanang ubang mga opisyal nga adunay katumbas nga ranggo sa maong mga otorisadong opisyal mahimong tugotan sa paggamit o pag-isyu og protocol license plates lamang sa rekomendasyon sa Land Transportation Office (LTO) ug sa pagtugot sa Department of Transportation.

Ang balido nga mga plaka sa lisensya sa protocol anaa lamang sa panahon sa paglingkod sa mga opisyal ug mahimo lamang gamiton alang sa mga sakyanan nga narehistro o opisyal nga na-assign kanila.

Tulo ka katugbang nga plaka ang tugotan nga ma-isyu matag usa ngadto sa Presidente, Bise Presidente, Senate President, Speaker of the House ug Chief Justice sa Korte Suprema, samtang duha lang alang sa ubang otorisado nga mga opisyal sa gobyerno.