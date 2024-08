Marcos: Mipabor pagpadayon sa PUV modernization program

Gisalikway ni Presidente Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. ang awhag sa Senado nga temporaryong ihunong ang implementasyon sa Public Transport Moderni­zation Program (PTMP), nga kaniadto nailhang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

“I disagree with them because sinasabi nila minadali (they say it was rushed)…This has been postponed seven times, the modernization has been postponed for seven times and those that have been objecting or have been crying out and asking for suspension are in the minority,” matod ni Marcos sa interview sa reporters sa Pampanga, Miyerkules, Agusto 7, 2024.

“Eighty percent have already consolidated, so papaano naman if ‘yung 20 percent ang magde-decide 'yung buhay ng 100 percent? So pakinggan natin ang majority at ang majority sinasabi ituloy natin,” dugang ni Marcos.

Ang PTMP nagtinguha nga bag-ohon ang sistema sa kalsada nga transportasyon sa nasud pinaagi sa pag-atubang sa kaluwasan ug kalidad sa mga sakyanan, kahusayan sa rota network, ug pagdumala sa fleet. Gisugdan kini panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Ang labing kritikal nga bahin sa programa mao ang usa nga nagkinahanglan nga ang mga PUV modagan ubos sa usa ka kooperatiba alang sa pagbag-o sa ilang provisional authorities.

Ang operators nga wala mosunod sa palisiya, usa sa mga unang yugto sa programa, giconsidera na nga colorum. Apan, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpasugot kanila nga modagan sa kapin 2,500 nga rota sa tibuok nasod diin gamay ra ang gidaghanon sa mga awtorisadong pampublikong transportasyon.

Ang Senado usab nagpahayag og kabalaka mahitungod sa posibleng phase-out sa iconic nga Philippine jeepneys pabor sa mini busses, ingon man ang kapasidad sa mga drayber nga makapalit niini nga mga sakyanan nga nag-range og P1.5 ngadto P2 milyones nga giisip "bug-at" bisan pa sa kompensasyon gikan sa gobyerno.

Ang sunod nga mga yugto sa PTMP mao ang route rationalization o ang pag-assign sa mga rota sa transportasyon, fleet management o ang pagkontrol sa gidaghanon sa mga operational PUVs sa bisan unsang orasa, ug ang pag-ilis sa mga daan nga PUVs ug modernong counterparts nga adunay Euro 4-compliant engines, modern amenities, ug safety features.

Si Transportation Secretary Jaime Bautista, sa usa ka sulat ngadto kang Senate President Francis “Chiz” Escudero, nag-ingon nga sila nanubag sa mga kabalaka nga may kalabotan sa programa, nga nag-ingon nga ang temporaryong suspension mahimong “mopahunong sa positibong momentum” ug magdala og “mga dili maayong epekto."/SunStar Philippines