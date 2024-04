Marcos mipasalig kang Quiboloy og kaangayan

Gipasaligan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Abril 8, 2024, ang founder ug lider sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) nga si Pastor Apollo Quiboloy nga patas ang pagtratar kaniya taliwala sa iyang legal nga mga away nga may kalabutan sa giingong pagkalambigit niya sa bata ug sekswal nga pag-abuso.

Sa interbyo sa Bacolod City, si Marcos miingon nga si Quiboloy walay angay kabalak-an bahin sa iyang kabalaka nga ang Estados Unidos mahimong manghilabot sa legal nga proseso nga iyang atubangon sa nasod.

“It seems to be a little bit tail-wagging the dog na siya ang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya. We will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy,” matod ni Marcos.

“We have known him for a very long time at ang maipapangako ko all the proceedings will be fair. Now as to the involvement of the United States malayo pa yan, that is going to take years, so I don’t think that is something he needs to be worry about,” dugang niya.

Niadtong Sabado, Abril 6, nidemanda si Quiboloy kang Marcos nga moluwat og sinulat nga kasigurohan nga dili niya tugotan ang gobyerno sa US nga manghilabot sa iyang mga legal nga away sa nasod sa dili pa siya molutaw ug atubangon ang mga kaso batok kaniya.

Si Quiboloy nag-atubang og kasong paglapas sa Section 10(a) o uban pang pag-abuso sa bata ubos sa Republic Act (RA) 7610, o ang “Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act,” ug Section 5(b) o sexual nga abuso usab ubos sa RA 7610.

Iyang gisubli ang panagkunsabo sa gobyerno sa Pilipinas ug US alang sa iyang “talagsaon nga rendisyon.”

Matod niya nga ang pag-isyu sa korte og warrant of arrest batok kaniya ingon man ang komite sa Senado mga lit-ag aron makagawas siya ug sa ulahi tugotan ang gobyerno sa US nga mopuli sa pagkustodiya kaniya.

Samtang, sa press conference sa Camp Crame, ang hepe sa Public Information Office (PIO) sa Philippine National Police (PNP) nga si Colonel Jean Fajardo niingon nga ila nang gilugwayan ang manhunt operations batok kang Quiboloy gawas sa Davao, ang bailiwick sa lider sa sekta. / TPM, SunStar Philippines