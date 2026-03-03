Marcos mipasalig og igong suplay sa lana taliwala sa kagubot

Gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Martes, Marso 3, 2026, nga ang Pilipinas adunay igong suplay sa lana taliwala sa nagpadayong panagbangi sa Middle East.
Sa usa ka press conference, si Marcos niingon nga ang Pilipinas adunay gibanabana nga 50 ngadto sa 60 ka adlaw nga reserba sa gasolina, fuel oil, ug kerosene.
“Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil,” matod sa presidente.
“So let me immediately allay the fears of everyone that the supply of oil products, oil derived product, even fertilizers, something we have to look at, we have sufficient supply,” dugang niya.
Bisan pa niini, giingon ni Marcos nga wala nila wad-a ang posibilidad nga ang nagpadayong kagubot adunay dako nga epekto sa presyo sa lana sa nasod.
“’Yung ating mga pinagkukuhanan ng iba’t-ibang oil products meron din silang stockpile, that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of all oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on while we do not know what is going to happen,” sumala pa ni Marcos.
Aron mapagaan ang epekto sa ekonomiya, giingon ni Marcos nga ilang gitun-an ang pagpatuman sa targeted fuel subsidies alang sa mga apektadong sektor, ilabi na sa transportasyon ug agrikultura, kon ang presyo sa lana molapas na sa $80 matag baril.
Gitan-aw sab nila ang paghatag og libreng sakay sa bus aron maminusan ang palas-anon sa mga trabahante. Gawas niini, gitun-an sab ang pag-propose sa Kongreso nga hatagan ang Presidente og awtoridad sa pagpakunhod sa excise tax kon gikinahanglan.
Dugang pa, ang Department of Energy nakig-alayon na sa mga kompanya sa lana aron maseguro nga ang usbaw sa presyo ipatuman sa hinayhinay o staggered basis. Naglaom sab ang Presidente og ceasefire ug nanawagan sa tanang partido nga magmapailubon aron matapos na ang kagubot.
Kahimtang sa mga OFW
Sa pikas bahin, gibutyag ni Marcos nga dul-an sa 1,500 ka overseas Filipino workers (OFW) gikan sa Iran, Israel, Bahrain, Dubai, ug Abu Dhabi ang nipadayag og tinguha nga mopauli sa Pilipinas.
Apan matod niya, ang pagpauli kanila ning tungora imposible pa tungod kay walay mga ayroplano nga nagbiyahe ug ang mga tugpahanan giatake na.
Sa pagkakaron, gitambagan ni Marcos ang mga Pilipino sa mga apektadong nasod nga magpabilin lang una sa sulod sa balay ug sundon ang kamanduan sa mga lokal nga awtoridad. Gipasalig niya nga ang mga opisyal sa Pilipinas kanunay nga nakig-alayon aron bantayan ang sitwasyon. /TPM/SunStar Philippines