Marcos mipirma’g kasabutan tali sa UAE

UAE. President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. returned to the country on Wednesday, January 14, 2026, following a two-day working visit to the United Arab Emirates (UAE) that yielded key agreements on trade and defense, while reinforcing the country’s growing ties with the Middle East.Photo from Bongbong Marcos FB
Nibalik sa nasod si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Enero 14, 2026, human sa duha ka adlaw nga working visit sa United Arab Emirates (UAE) nga niresulta sa mga mahinungdanong kasabutan sa patigayon ug depensa, dungan sa pagpalig-on sa nagtubong relasyon sa nasod ngadto sa Middle East.

Ang mga panaghisgot nakasentro sa pagtukod og usa ka “future-ready world” nga naghatag og gibug-aton sa enerhiya, tubig, food security, pinansyal, ug pagpanalipod sa kalikupan.

Ang highlight sa maong biyahe mao ang pagpirma sa duha ka dagkong kasabutan: ang Philippines–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) ug ang Memorandum of Understanding (MOU) on Defense Cooperation. / TPM / SunStar Philippines

