Marcos misaad og tabang sa tanang sektor taliwala sa krisis

Nipasalig ang nasyonal nga kagamhanan nga mohatag og hinabang nga kuwarta ngadto sa mga mag-uuma ug mangingisda nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa tensiyon sa Middle East, aron maseguro ang igong suplay sa pagkaon sa nasod.
Sa usa ka video message, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagkanayon nga ipadayon sa Department of Agriculture ang pag-apudapod sa P3,000 nga fuel subsidy ngadto sa 26,000 ka mga kwalipikadong benepisyaryo nga mag-uuma.
Dugang pa niya, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) magsugod sab sa paghatag og P3,000 nga fuel subsidy ngadto sa gibana-bana nga 26,000 ka mga mangingisda sugod ugma, Marso 19, 2026.
“Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanapbuhay,” matod ni Marcos.
Nanawagan sab ang Presidente sa local government units (LGUs) nga mogahin og kantidad sa ilang Local Government Support Fund aron ipalit og bugas gikan sa mga lokal nga mag-uuma para sa ilang mga konstituwente.
Giawhag sab ni Marcos ang mga LGU nga wagtangon na ang mga pass-through fees nga gipahamtang sa mga sakyanan nga nagbiyahe og mga baligya o mga produkto.
“Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhing wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilan pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapamahal ang presyo ng ating mga bilihin,” ingon sa presidente.
Sa maong video, gipasiatab sab sa Presidente ang uban pang mga paningkamot sa kagamhanan aron maminusan ang epekto sa nagsingabot nga krisis sa lana.
Matod ni Marcos, gimanduan na niya ang mga ahensiya sa gobiyerno nga susihon pag-ayo ang mga polisiya sa pagbayad alang sa mga lisensya, permiso, clearance, ug sertipikasyon aron mapagaan ang palas-anon sa publiko.
“Tingnan ninyo kung alin dito ang puwede munang suspendihin o ‘di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong-bayan,” sumala sa presidente.
Matod ni Marcos, nagpadayon sab ang mga paningkamot nga mapanalipdan ang mga konsumidor ug mga negosyo.
Ingon niya, ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) nagtuon sab sa pagpakunhod sa passenger service charge, landing fee, parking fee, ug uban pang mga bayranan aron makatabang sa pagpaubos sa gasto sa operasyon sa mga airline nga moresulta unya sa mas barato nga pletehan sa ayroplano.
“Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw ng pagre-review ng fuel surcharge mula sa isang buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel,” asoy sa presidente.
“Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe,” dugang niya.
Aron sab maseguro ang kaayuhan sa kabatan-onan, gipahinumdoman ni Marcos nga gidili ang bisan unsang mga amotan sa tunghaan ilabi na panahon sa gradwasyon.