Marcos misupak sa remote voting alang sa mga senador

Gisupak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amenda sa mga lagda sa Senado aron tugotan ang mga magbabalaod sa pagbotar pinaagi sa online.
“I disagree with that. I understand that we had to do it during Covid because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now,” matod ni Marcos sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Mayo 29, 2026, dungan sa iyang state visit didto sa Japan.
“It seems to only be applicable to Senator Bato (dela Rosa), para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya,” dugang niya.
Gipadayag ni Marcos nga dili angay tagaan og higayon si Dela Rosa nga makabotar gikan sa layo (remotely) sanglit usa kini ka pugante sa hustisya.
Ang sugyot sa pag-amenda sa Rule 14 sa mga Lagda sa Senado aron ang usa ka senador, tungod sa “mga makatarunganong rason,” makaapil pinaagi sa teleconference, videoconference, o uban pang elektronik nga pamaagi, gipasaka ni Senador Rodante Marcoleta sa plenaryo niadtong Mayo 26. /TPM/SunStar Philippines