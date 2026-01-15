Marcos mitagana og P5M, kagamita’ng medical alang sa mga ospital sa Sugbo

Nakadawat ang Cebu Provincial Hospital (CPH) sa Balamban og P5 milyunes nga hinabang pinansyal ug dugang mga kahimanan sa medisina, usa ka dako nga tabang aron mapalapdan ang serbisyo alang sa mga pasyente sa layong mga dapit.
Ang maong grant nga gikan sa Office of the President gitagana alang sa pagpaayo sa pasilidad, sumala sa mga opisyal sa ospital.
Dugang niini, ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nitunol usab og 20 ka wheelchairs ug P60,000 nga kantidad sa mga tambal ngadto sa ospital.
Ang uban pang mga provincial hospital nakadawat sab og mga donasyon nga kagamitan sama sa CPH-Bogo City, CPH-Danao City, Daanbantayan District Hospital, ug Juan B. Dosado Memorial Hospital sa Sogod.
Matag usa kanila nakadawat og X-ray machines ug ultrasound equipment nga gilaumang makapaspas sa diagnosis ug makapaminos sa referral sa mga pasyente ngadto sa mga ospital sa Dakbayan sa Sugbo.
Atol sa iyang pagbisita niadtong Huwebes, Enero 15, 2026, sa ospital sa Balamban, giobserbahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpatuman sa zero balance billing ubos sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).
Pinaagi niini nga programa, ang mga kwalipikadong pasyente mahimong makagawas sa ospital nga wala’y bayranan gikan sa kaugalingong bolsa.
Ubos sa 2026 national budget, ang gobiyerno naggahin og P17.39 bilyunes alang sa zero balance billing.
Matod ni Health Secretary Teodoro Herbosa, adunay dugang nga P1 billion nga igahin aron mapalapdan ang programa ngadto sa mga piniling secondary ug tertiary local government hospitals.
Hapsayon sab ni Marcos ang programang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment (Gamot) sa Sugbo aron mas mapadali ang pagkuha sa mga Sugboanon sa mga importante nga tambal. / EHP, JDG