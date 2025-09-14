Marcos mitudlo og ICI members, investigator

Gipanganlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Sabado, Septiyembre 13, 2025, ang duha ka mga miyembro sa bag-ong naporma nga Independent Commission for Infrastructure (ICI), nga gitahasan sa pag-imbestigar sa korapsyon sa flood control projects sulod sa nilabay nga mga dekada.
Sa usa ka press conference, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagkanayon nga ang mga miyembro sa komisyon mao sila kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) secretary Rogelio L. Singson ug SGV and Co. country managing partner Rossana A. Fajardo.
Si Mayor sa Baguio City Benjamin Magalong gihinganlan usab isip usa ka special adviser nga molihok isip usa ka imbestigador sa ICI.
Matod ni Castro, gitumbok ni Marcos ang napamatud-an nga katakos ug integridad niining mga tawhana nga importante sa katungdanan sa ICI, nga mao ang pag-imbestigar ug pagrekomenda og tukma nga mga kaso batok sa mga opisyal sa gobiyerno, empleyado, o mga indibidwal nga nalambigit sa mga anomaliya sa pagkontrol sa baha ug adunay mga kalambigitan niini nga mga proyekto sa DPWH sulod sa nilabay nga 10 ka mga tuig.
“To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform,” matod ni Castro.
Nisalig si Marcos sa kahanas ni Singson tungod sa iyang mga dekada sa direkta nga kasinatian sa pagplano ug pagpatuman sa dagkong mga proyekto sa imprastraktura sa gobiyerno diin nagserbisyo kini isip pangulo sa Bases Conversion and Development Authority (BCDA) gikan sa 1998 ngadto sa 2002, ingon man sa DPWH gikan sa 2010 ngadto sa 2016, ubos sa administrasyon ni Presidente Benigno Aquino III.
Si Fajardo, ang country managing partner sa SGV and Co., ang kinadak-ang propesyunal nga firm sa Pilipinas, adunay kapin sa tulo ka mga dekada nga kasinatian sa pag-audit sa internal controls ug risk management.
Matod ni Castro, ang iyang halapad nga kahanas naglakip sa pag-ila sa mga kahuyangan sa sistema sa panalapi ug operational processes, pagtabang sa mga organisasyon sa pag-ila sa pagpanglimbong, pagpalig-on sa pagdumala ug pagtukod og mas responsable nga mga institusyon.
Giila ni Marcos si Magalong tungod sa iyang pagdumala sa sensitibo, high-impact nga mga imbestigasyon ug pagtabang sa pagpangulo sa mga pagbag-o sa institusyon sa law enforcement diin nagserbisyo kini isip deputy director general sa Philippine National Police (PNP) ug kanhi direktor sa PNP Criminal Investigation and Detection Group.
Lakip sa mga highly-sensitive nga mga kaso nga iyang giimbestigahan sa iyang karera sa PNP mao ang Mamasapano incident, usa ka high-profile nga panghitabo diin 44 ka Special Action Force commando ang nangamatay atol sa usa ka operasyon sa kapulisan.
Gipangulohan niya ang pagporma sa "Mayor for Good Governance," usa ka manifesto nga naglambigit sa mga lokal nga punoan nga ehekutibo nga nagpasalig sa transparency, accountability, efficiency, integrity, ug citizen-focused leadership. /TPM, SunStar Philippines