Marcos mitudlo sa bag-ong mangulo sa BOC, BIR, BCDA

Nanumpa na atubangan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bag-ong gitudlong mga pangulo sa Bureau of Customs (BOC), Bureau of Internal Revenue (BIR), ug Bases Conversion and Development Authority (BCDA) niadtong Biyernes, Nobyembre 13, 2026.

Gitudlo ni Marcos si BIR Commissioner Charlito Mendoza isip bag-ong pangulo sa BOC, samtang si Rolando Ligon Jr. gikan sa Department of Finance (DOF) maoy gitudlo aron mangulo sa BIR.

Si Ariel Nepomuceno, nga nangulo sa BOC sukad niadtong Hulyo 2025, gibalhin ngadto sa BCDA.

Isip kanhi undersecretary alang sa Revenue Operations Group (ROG) sa DOF, gidumala kaniadto ni Mendoza ang operasyon sa BIR ug sa BOC.

Gikan sa Hulyo 2019 hangtod Oktubre 2022, nagsilbi usab si Mendoza isip district collector sa BOC Port of Cebu.

Samtang, si Ligon mao ang labing unang DOF undersecretary nga nisaka gikan sa ubos nga ranggo, sugod isip Revenue Officer I sa BIR.

Nanaad siya nga ipadayon ang mga lakang batok sa korapsyon ug paspasan ang digital modernization sa maong ahensya. / TPM , SunStar

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