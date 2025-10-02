Marcos mo-donate og P180M sa Sugbo

Mohatag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og P405 milyunes nga pundo alang sa mga lungsod sa Lalawigan sa Sugbo nga naapektuhan sa linog.

Gipasalig niya kini atol sa iyang pagbisita sa Dakbayan sa Bogo niadtong Huwebes, Oktubre 2, 2025.

Giingon ni Marcos nga ang kinatibuk-ang P405 milyunes magagikan sa Office of the President (P180M) ug Local Government Support Fund (P225M).

Gimanduan sa Presidente ang Department of Budget Management nga i-release ang pundo.

Paggahin sa Pundo

P180 Milyones gikan sa Opisina sa Presidente:

Para sa ta-nang ospital nga gipada-gan sa Department of Health hata-gan kini og P20 milyunes samtang ang matag provincial hospital sa ikaupat nga distrito tag P5 mil-yunes. / DPC