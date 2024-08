Marcos mohatag sab og insentibo

Mohatag sab og cash incentives si President Ferdinand ''Bongbong'' Marcos Jr. ngadto ni gymnast Carlos Edriel Yulo ug sa tanang atletang mga Pinoy nga ningkombati sa bag-uhay lang nahuman nga 2024 Paris Olympics.

Nagkanayon si Presidential Communications Office Assistant Secretary Dale de Vera nga ipahibalo ang kantidad sa ipahalipay ni Marcos inig balik sa Filipino Olympians gikan sa Paris.

''The President will be announcing a cash incentive upon the welcome honors for the Olympians,'' matod ni de Vera nga napatik sa www.gmanews.tv. Gawas sa cash incentives, makadawat sab og presidential citations sa Olympians sa nasod.

''Si Carlos Yulo will be receiving a presidential medal of merit,'' batbat ni Reichel Quiñones, Chief of Presidential Protocol and Presidential Assistant on Foreign Affairs.

Ang Pilipinas nakaangkon og duha ka gold ug duha sab ka bronze medals sa paris Games. Ang gold medals nakuha ni Yulo samtang ang bronze medals nasakmit sa mga boksidor nga sila si Aira Villegas ug Nesthy Petecio.

Nakatakdang mangabot gikan sa Paris ang Filipino Olympians karong alas 6:00 sa gabii, Martes, Agusto 13, 2024. / ESL