Marcos motambong sa 'Kadaugan sa Mactan'

HUGOT nga seguridad ang ipatuman atol sa reenactment sa Kadaugan sa Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong Sabado, Abril 27, 2024, tungod sa presensiya ni Presidente Ferdinand Marcos, Jr. ug ubang mga taas nga opisyal sa nasod.

Si Marky Bautista, public information officer (PIO) sa Lapu-Lapu City, nga nahinabi sa "Beyond The Headlines" online news and commentary sa SunStar Cebu sa Huwebes, Abril 25, nikompirmar sa pagtambong ni Marcos sa 503rd Kadaugan sa Mactan.

Lakip sa gidapit mao si Bise Presidente Sara Duterte apan wala pa mokompirmar, matod ni Bautista, atol ning pagsuwat sa taho.

Dugang niya nga nikompirmar nga motambong mao si House Speaker Martin Romualdez ug ubang senador ug kongresista.

"Alang sa motan-aw sa reenactment, expect na lang strict security measures, rerouting and road closure," pasidaan ni Bautista.

Hinuon, si Bautista nagkanayon nga ang traffic plan labina sa road closure ilang ipahibalo sa media ug makita usab sa official website ug Facebook page sa Lapu-Lapu.

Matod sa PIO, way personahe gikan sa showbiz sa kaulohan nga modala sa papel sa nag-unang karakter, sama ni Lapu-Lapu ug Magellan, apan pulos lokal nga magdudula sa entablado.

"Atong i-promote sad ang local talents. Daghang maayo kanila. Dili usab mabentahaan," dugang ni Bautista. (RRM)