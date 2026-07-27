Marcos naghangyo nga systems loss sa kuryente di ipasa sa mga konsumidor

Naghangyo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-amenda sa Electric Power Industry Reform Act (Epira) o Republic Act 9136, ilabi na ang pagdili sa pagpasa sa systems loss charges ngadto sa mga konsumidor.
Sa iyang ikalimang State of the Nation Address (Sona) niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026, gipadayag ni Marcos nga dili angay pasagdan nga ang mga konsumidor ang magbayad sa maong systems loss.
“Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill (sa kuryente) na pinapatungan pa ng Value Added Tax (VAT),” matod niya.
“Therefore we the people request, no, we demand for the immediate amendment of Epira and to prohibit charging systems loss against consumers including the VAT thereon,” dugang pa sa Presidente.
Napatuman niadtong tuig 2001 ubos sa administrasyon ni kanhi Presidente ug karon Kongresista Gloria Macapagal-Arroyo, ang balaod nga Epira maoy nag-usab ug nag-reorganize sa industriya sa kuryente sa Pilipinas. Tinguha niini nga i-privatize ang sektor sa kuryente, pakusgon ang kompetisyon, palambuon ang kalidad sa serbisyo, ug sa katapusan mapaubsan ang presyo sa kuryente.
Apan, usa sa labing kontrobersyal nga epekto niini mao ang padayon nga pagbayad sa mga konsumidor og system loss charge isip kabahin sa ilang matag-bulang bayrunon sa kuryente.
Ang systems loss mao ang kuryente nga nahimo ug gipalit sa usa ka distribution utility (DU) apan wala makaabot sa mga nagbayad nga kustomer.
Aron mas matabangan ang mga panimalay nga mapakunhod ang ilang gasto sa kuryente, nanawagan ang Presidente sa Kongreso nga ipasar ang gisugyot nga “Sariling Kuryente” Act nga nagtumong sa pagpasayon ug pagpaubos sa gasto sa pag-instalar og mga solar panel sa atop ug mga sistema sa pagtipig og enerhiya gamit ang baterya sa mga panimalay.
Gipahayag ni Marcos nga ang paghatag og gahom sa mga pamilya nga makamugna og ilang sarang kuryente dili lang makatabang sa pagpaubos sa ilang matag-bulang bayrunon, kundili makatabang sab sa long-term energy security sa nasod. / TPM / SunStar Philippines