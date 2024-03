Marcos naglibog sa baruganan ni Duterte

Gipakamenos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Marso 13, 2024, ang nagkasumpaki nga mga pulong ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte (PRRD), partikular na sa iyang posisyon sa kontrobersyal nga pagduso sa pag-usab sa konstitusyon.

“Na-co-confuse ako kay PRRD, papalit-palit eh ,” matod ni Marcos sa interview sa reporters sa sidelines sa iyang tulo ka adlaw nga pagduaw sa Germany.

“So, we will, tignan ko muna kung ano ba talaga ang sinabi niya para maintindihan ko. I think, hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya iba. So I will try to make sense of it,” siya nidugang.

Hinuon, gipasabot ni Marcos nga wala siyay personal nga mga isyo batok kang Duterte sa iyang pagtimbaya kaniya sa umaabot niining adlaw nga natawhan.

“Of course, wish him a happy birthday, and many happy returns. At talaga namang that is, alam mo naman tayong mga Pilipino, ginagalang natin ‘yung mga very important occasions na ganiyan,” siya niingon.

“Like I told you before, although there is an official greeting from the Office of the President, there will also be a greeting, e personal ko namang kilala si PRRD,” dugang niya.

Gilusad pag-usab ni Duterte ang laing pagbiaybiay batok kang Marcos niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 13, 2024, sa iyang pagtambong sa usa ka vigil sa pagsuporta sa lider sa Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Quiboloy sa Manila, ilabina may kalabutan sa mga inisyatibo sa iyang administrasyon alang sa Charter change, ingon man sa iyang foreign travels, nga giingon ni Duterte nga “pasyal pasyal na lang.”

Atol sa prayer rally aron supakon ang kontrobersyal nga people’s initiative (PI) alang sa charter change sa Davao City niadtong Enero, giakusahan ni Duterte si Marcos nga “bangag,” usa ka lokal nga termino nga sagad gigamit sa mga Pilipino sa paghulagway sa usa ka tawo nga high sa drugas.

Matod pa niya nga wala siyay nakita nga kinahanglan nga usbon sa konstitusyon.

Apan sa susamang kalihukan sa Sugbo sa miaging buwan, si Duterte niingon nga suportahan niya ang Charter change, apan kana kon pabor lang sa mosunod nga mga presidente ug dili kang Marcos.