Marcos nagpalaban sa Asean sa tensiyon sa West PH Sea

Gipadayag ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Dominggo, Oktubre 26, 2025, ang baruganan sa Pilipinas sa pagpanalipod sa gipanag-iya nga West Philippine Sea ug nisaway sa nagpadayon nga “dangerous and coercive” nga lihok nga naghulga sa kalinaw sa nasod.
Sa iyang pamulong atol sa 28th Association of Southeast Asian Nations (Asean)–Japan Summit nga gipahigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Marcos nagkanayon nga nagpabilin ang Pilipinas nga lig-on, malinawon, ug dili matay-og sa pagpanalipod sa lugar o kadagatan nga nasakop sa Pilipinas.
“It is regrettable that incidents continue to occur in the West Philippine Sea that have put the lives of Philippine personnel and the safety of our vessels and aircraft at risk,” matod pa ni Marcos ngadto sa regional leaders, lakip na ang bag-ong napili nga Japanese Prime Minister Takaichi Sanae.
Giklaro sa Presidente nga ang maong mga lihok nakalapas sa international law, ilabi na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).
Nanawagan si Marcos sa Asean ug sa mga kaabag niini nga panalipdan ang kalihukan nga pinasikad sa balaod sa internasyonal nga komunidad, samtang iyang gilamdagan nga ang Pilipinas magpadayon sa pagpangusog alang sa hingpit nga pagpatuman sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea.
Niadtong Oktubre 12, usa ka sakayan sa China Coast Guard (CCG) ang nitira og water cannon batok sa duha ka sakayan sa Pilipinas nga naglawig sulod sa kadagatan nga sakop sa Pag-asa Island.
Gipadayag sab ni Marcos ang iyang kabalaka mahitungod sa paglunsad og ballistic missile sa North Korea ug iyang giawhag ang Pyongyang nga undangon ang maong kalihukan ug tumanon ang mga resolusyon sa United Nations Security Council. / JGS /SunStar Philippines