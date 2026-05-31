Marcos nakakuha og $3.4B investment pledges sa Japan

Nahuman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang upat ka adlaw nga opisyal nga pagbisita (state visit) sa nasod sa Japan niadtong Biyernes, Mayo 29, 2026, diin nakakuha kini og gibanabana nga US$3.4 bilyones nga kantidad sa investment commitments, pagpalawom sa kooperasyon sa seguridad, pagsaka sa bilateral relations ngadto sa usa ka Comprehensive Strategic Partnership samtang gisaulog sa duha ka mga nasod ang ika-70 ka mga tuig nga diplomatikong relasyon.
Gihulagway ni Marcos ang iyang pagbiyahe nga “mabungahon kaayo ug mapuslanon.”
Matod niya nga ang mga kasabutan ug mga diskusyon nga gipahigayon sa Tokyo mosuporta sa tinguha sa Pilipinas nga mahimong sentro sa rehiyon alang sa mga high-tech nga industriya, manufacturing, ug paggama og barko.
Asoy ni Marcos nga ang mga kompanya sa Japan nagpakita og dakong interes sa pagpalapad sa ilang mga puhonan sa mga sektor sama sa semiconductor, advanced electronics, paggama og sakyanan (automotive manufacturing), artificial intelligence, paggama og baterya, renewable energy, ug shipbuilding.
Lakip sa dagkong mga pasalig sa pamuhonan nga gipahibalo atol sa maong pagbisita mao ang mga plano sa pagpalapad sa mga kompanya sa Japan sa industriya sa semiconductor, precision manufacturing, ug shipbuilding nga nagkantidad og mokabat P56.3 bilyon, mga proyekto nga gilaumang makahatag og kapaspasan sa trabaho ngadto sa kapin sa 10,000 ka mga Pilipino.
Gihatagan og gibug-aton ni Marcos ang papel sa kompanyang tiggama og barko, ang Tsuneishi Group, sa pagtabang sa pagbuhi pag-usab sa industriya sa shipbuilding sa nasod, ug iyang gipahayag nga kini nga mga puhonan mahimong makapabalik sa posisyon sa Pilipinas lakip sa nag-unang mga nasod sa kalibutan nga tiggama og barko.
“These engagements reaffirmed strong confidence in the Philippine economy and opened new opportunities for investments that will benefit our people,” batbat ni Marcos.
Usa sa nag-unang resulta sa maong pagbisita mao ang kasabutan tali ni Marcos ug sa Prime Minister sa Japan nga si Sanae Takaichi sa pagpataas sa relasyon sa Pilipinas ug Japan gikan sa usa ka Strengthened Strategic Partnership ngadto na sa usa ka Comprehensive Strategic Partnership. / TPM / SunStar Philippines