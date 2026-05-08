Marcos nanawaga’g panaghiusa taliwala sa giatubang nga krisis

Ang panaghiusa, kalig-on, ug mas lig-on nga kooperasyon sa rehiyon mao ang nahimong sentro sa dihang pormal nga giablihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ika-48 nga Asean Summit sa Mactan Expo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes, Mayo 8, 2026.
Sa iyang opening statement, si Marcos nagkanayon nga ang mga nasod sa Asean kinahanglang motubag “uban ang panaghiusa, kaalam, ug determinasyon” samtang giatubang sa rehiyon ang epekto sa panagbangi sa Middle East ug uban pang mga hagit sa kalibotan.
“We meet at a time of considerable challenge across our region and beyond,” ingon ni Marcos ngadto sa mga delegado ug mga lider gikan sa 10-member regional bloc.
Iyang gipasabot nga ang delikadong sitwasyon sa Middle East padayon nga naghulga sa panginabuhi, ekonomiya, ug kinabuhi nga nagpugos sa mga Asean member-states sa pagpasibo sa ilang mga pamaagi ug pagpalig-on sa koordinasyon.
Matod ni Marcos, gi-recalibrate sa Pilipinas ang pag-host niini sa summit pinaagi sa pagpakunhod sa mga dili kinahanglanon nga kalihukan ug pagbalhin sa pipila ka mga tigom ngadto sa virtual platforms isip tubag sa nagpadayong krisis.
“Despite the said calibration, we strive to remain responsive to the needs of our Asean community and focus on fulfilling our chairship goals,” sumala sa presidente.
Ubos sa pagdumala sa Pilipinas, ang summit karong tuiga nagdala sa tema nga “Navigating Our Future Together.” / DPC