Marcos nanawagan og paglaum, panaghiusa sa Easter Sunday

Nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino niadtong Dominggo, Abril 5, 2026, nga ipatigbabaw ang paglaum, panaghiusa, ug kalooy samtang gisaulog sa nasod ang Pasko sa Pagkabanhaw, ang paghandum sa pagkabanhaw ni Jesukristo ug ang pagtapos sa Mahal nga Adlaw.
Sa usa ka mensahe, nakig-uban ang Presidente sa pagsaulog sa gitawag niya nga “madaugong katapusan” sa solemneng obserbasyon.
Sa tibuok Pilipinas, ang mga Kristohanong Pilipino nisaulog sa Dominggo sa Pagkabanhaw uban ang lawom nga relihiyosong debosyon ug kalipay, nga nagtimaan sa katapusan sa usa ka semana nga pagpamalandong, pag-ampo, ug paghinulsol.
Gihatagan og gibug-aton ni Marcos ang mas lawom nga kahulogan sa okasyon, nga naghulagway niini isip simbolo sa “pagdaog batok sa kadesperado ug pagbag-o pinaagi sa pagtuo.”
Iyang giawhag ang mga lungsoranon nga sundon kining maong mga hiyas sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi pinaagi sa pagpakita og kaayo ug pagdawat sa hiniusang responsibilidad sa pagtukod sa nasod.
“On this day, the empty tomb stands as a powerful testament that life conquers death and hope prevails over despair,” matud sa presidente.
Gipasiugdahan usab ni Marcos ang kamahinungdanon sa panaghiusa sa pag-atubang sa mga hagit sa nasod, ug nanawagan sa mga Pilipino nga palambuon ang usa ka hiniusang katuyoan.
“Let us build a nation where kindness is instinct and unity is our strength. For when we stand together guided by faith, bound by love of country, and driven by a shared vision, there is no challenge we cannot overcome,” siya midugang.
Gisubli sa Presidente ang panan-awon sa iyang administrasyon alang sa usa ka “Bagong Pilipinas,” nga nag-awhag sa mga Pilipino nga magtinabangay sa paghimo og usa ka mas maluluy-on ug matinabangon nga katilingban.
Sa pagpamalandong sa espirituhanong kahulogan sa Pasko sa Pagkabanhaw, namahayag si Marcos nga ang pagsaulog dugay na nga nagsilbing pahinumdom nga ang sakripisyo ug pag-antos mahimong mosangpot sa pagbag-o ug paglaum.
“Across generations, Easter has reminded us that sacrifice is never in vain, that suffering is not the end but the beginning of renewal,” ingon niya. “In the Resurrection of Christ, we find an unshakable promise that God’s grace endures, and that even in our darkest hours, faith will lead us to the light,” dugang niya.
Sa iyang panawagan sa mga Pilipino nga tumanon ang mensahe sa Pasko sa Pagkabanhaw lapas sa mga pulong, gidasig sa Presidente ang mga buhat sa kalooy, pagkamanggihatagon, ug panaghiusa. / TPM / SunStar Philippines