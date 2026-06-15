Marcos nanawagan og special session sa Kongreso alang sa dinaliang balaudnon

Nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og usa ka espesyal nga sesyon alang sa duha ka lawak sa Kongreso dungan sa ilang sine die nga pagsira (adjournment) alang sa dinalian nga pagpasar sa mga prayoridad nga balaudnon.
Ubos sa Proklamasyon 1318, giawhag ni Marcos ang Kongreso nga mopahigayon og espesyal nga sesyon karong Miyerkules, Hunyo 17, 2026, aron dinalian nga tun-an ug hisgutan ang pagpasar sa mga prayoridad nga balaudnon sama sa National Center for Geriatric Health, mga pag-amendar sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education (Gastpe) Act, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) Act, mga pag-amendar sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act (UAQTEA), ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas (Gida) Schools Act, mga pag-amendar sa Masustansyang Pagkain Para sa Batang Pilipino Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ug ang Presidential Merit Scholarship Program.
Gihisgutan usab sa Presidente ang “ubang mga lakang nga nagtumong sa pagpalig-on sa sosyal nga proteksyon ug pagpataas sa kalidad sa kinabuhi sa katawhang Pilipino.” /TPM / SunStar Philippines