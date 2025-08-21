Marcos nanawagan sa pagpamalandong, pagpakig-uli sa Ninoy Aquino Day

Giawhag ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga Pilipino nga mamalandong ug maghiusa isip pagsaulog sa Ninoy Aquino Day.
Sa iyang mensahe alang sa ika-42 nga anibersaryo sa kamatayon ni kanhi senador Benigno “Ninoy” Aquino Jr., niingon si Marcos nga ang maong adlaw usa ka imbitasyon sa pagdumala inubanan sa kaligdong, tanlag, ug panglantaw.
“The commemoration of Ninoy Aquino Day brings to light a chapter in our nation’s shared story that continues to echo across generations and public memory,” matod sa presidente.
“History invites reflection more than reaction and from that reflection arises a clearer understanding of civic duty,” dugang niya.
Namatikdan sa Presidente nga ang Pilipinas niagi og dagkong kausaban sa milabay nga katuigan nga giumol sa mga higayon diin ang mga indibidwal nipili sa pag-atubang sa kasaysayan nga may “kalig-on.”
“As someone raised within a political tradition formed by these moments, I have come to understand that history offers less final judgment than continuing instruction,” matod ni Marcos.
Siya nidugang nga ang mga leksyon sa nangagi kinahanglang mogiya sa pagdumala ug molig-on sa mga institusyon.
“May we all have a solemn and meaningful remembrance,” sigon sa presidente. / JGS / SunStar Philippines