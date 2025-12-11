Marcos nanghinaot nga iyang reporma mapadayon sa sunod nga pangulo

Nanghinaot si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga ang mga repormang estruktural nga gilusad ubos sa iyang administrasyon molahutay lapas pa sa iyang termino nga niawhag nga kining mga inisyatiba kinahanglang palig-unon ug i-institutionalize aron magpadayon sa paghatag og benepisyo sa publiko.
Sa iyang pakig-istorya sa tulo ka mga estudyante sa kolehiyo gikan sa University of the East, sa Polytechnic University of the Philippines, ug sa West Visayas State
University sa labing ulahing yugto sa PBBM Podcast nga gipagawas niadtong Huwebes, Disyembre 11, 2025, si Marcos niingon nga ang iyang tumong mao ang pagseguro nga ang mga importanteng reporma magpadayon.
“My hope—and the reason the structural change is important—is because kahit wala na ako rito, sana ‘yung mga pagbabagong nasimulan namin o na tumatakbo na, magtuloy-tuloy na para hindi na matanggal,” matod sa pre-sidente.
“Do it (structural change) in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we
choose our presidents well,” dugang niya.
Si Marcos niingon nga ang paspas nga pag-usab-usab sa global landscape nagkinahanglan og mga bag-ong pamaagi sa pagdumala.
“It’s a different, different world,” matod niya ug nidugang nga ang mga lider dili na makasalig sa mga estratehiya nga gigamit sa dekada 1970 o 1980.
Gibutyag niya nga nigahin siya og mga oras matag adlaw uban sa iyang mga magtatambag aron mag-brainstorm alang sa mga dili-naandan nga mga ideya aron mapauswag ang performance sa gobiyerno.
“Think out of the box. Stop thinking the same old way. It doesn’t work anymore,” miingon si Marcos.
Sa dihang gipangutana kon lahi ba ang iyang pagabuhaton kaysa sa iyang amahan, ang presidente
niingon nga daghang mga leksyon nga iyang nakat-unan gikan sa iyang amahan nga nagpadayon sa paggiya kaniya—ilabi na ang pagkamalahutayon.
“I think the basic thing that I learned from my father is don’t stop. If you believe in something that you are doing for the country, for your people, do not stop,” pulong sa presidente.
“You will have to sacrifice. Ganyan talaga ang trabaho. You will have to sacrifice. Masasaktan ka. You will have to make sacrifices, but don’t stop. You will fail. You have to stand up again. Don’t stop,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines