Marcos nasagmuyo sa mga local official nga wala atol sa bagyo

Nagpahayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang kasuko sa “chill” nga kinaiya sa mga opisyal sa lokal nga gobiyerno atol sa mga katalagman.
Sa usa ka press conference, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro niingon nga ang mga ehekutibo sa lokal nga gobiyerno kinahanglan nga seryosuhon ang mga panghitabo sa katalagman.
“Unang-una, sa Pangulo, hindi po niya gusto na ang mga liderato ay chill-chill lang. Dapat ang trabaho ay para sa taumbayan kasi umaasa po sila sa gobyerno, lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon,” matod ni Castro.
“Hindi puwedeng sabihin na chill-chill lang palagi. Dapat trabaho, hindi bakasyon,” dugang niya.
Sa wala pa moigo ang Super Typhoon Uwan sa Probinsiya sa Isabela, giawhag ni Gobernador Rodolfo Albano ang iyang mga ginsakupan nga mag-”chill,” nga gisaway ang weather bureau tungod sa pagpasobra sa mga forecast nga maoy hinungdan sa dili kinahanglanon nga kalisang ug kabalaka. Bisan pa, gipasalig ni Albano ang ilang pagpangandam sa wala pa ang grabe nga kahimtang sa panahon sa oras sa interbyu.
Ang Department of the Interior and Local Government (DILG) kaniadto naglunsad og imbestigasyon sa pipila ka mga ehekutibo sa lokal nga gobiyerno nga wa sa ilang tagsa-tagsa ka lugar sa dihang niigo ang Bagyong Tino sa nasod.
Si Tino nga niigo sa rehiyon sa Visayas, nibilin sa kapin sa 200 ka patay nga indibidwal, samtang ang pag-igo ni Uwan sa habagatan ug amihanang Luzon nikalas og 18 ka kinabuhi hangtod kaniadtong Martes, Nobiyembre 11. / TPM / SunStar Philippines