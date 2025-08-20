Marcos nasuko sa ‘anomalosong’ flood control project sa Bulacan

Gibutyag ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Agusto 20, 2025, nga wala lang siya nasagmuyo kon dili “nasuko pag-ayo” human niya gisusi ang usa ka ghost flood project sa Bulacan nga nagkantidad og P55 milyones.
Gisusi ni Marcos ang usa ka reinforced concrete riverwall project sa Barangay Piel, Baliuag, Bulacan base sa report nga gisumite pinaagi sa sumbongsapangulo.ph, usa ka online portal diin ang publiko mahimong mosumite og mga reklamo bahin sa anomaliya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha.
“Extremely, more than disappointed, I’m actually getting very angry with what’s happening here. Papaano naman, biruin mo, wala talaga 220 meters, P55 million completed ang record ng Public Works, pero walang ginawa kahit isa… Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila,” matud sa pangulo.
“If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki ng nawalang problema sa atin at sa taongbayan at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang fresh water supply, hanggang household. Pero itong ginagawa nila, talagang nakakapinsala pa sa mga local residents,” dugang niya.
Sa usa ka dokumento nga gihatag sa Department of Public Works and Highways (DPWH), ang kompanya nga nakadaog sa proyekto nga nagkantidad og P55,730,911.60 mao ang Syms Construction Trading.
Ang tinuod nga petsa sa pagsugod niini gipakita nga Pebrero 2, 2025, ug ang contract expiry date niini Oktubre 22, 2025.
Matod ni Marcos, niadtong Hunyo 2025, ang proyekto gi-report nga nahuman na ug nabayran na sa kinatibuk-an.
Hangtod sa buntag sa Miyerkules, ang DPWH ug Syms Construction Trading wala pa’y gihatag nga pamahayag bahin sa isyu.
Gidugang niya nga usa ka legal team ang nag-usisa karon sa maong butang alang sa posibleng pagpasaka og kaso batok sa mga responsable, lakip na ang uban pang anomaliya nga proyekto sa tibuok nasod.
“For example, falsification na ito dahil nag-report sila na completed. Kitang-kita naman na hindi completed. So that’s already a big violation. And for the big ones, I’m thinking very hard, pipilahan natin sila ng economic sabotage because economic sabotage is very clear,” sumala ni Marcos.
Sa niaging semana, gisusi ni Marcos ang usa ka “napakyas” nga proyekto sa pagkontrol sa baha sa Calumpit, Bulacan, kansang kontraktor mao ang St. Timothy Construction Corporation, usa sa 15 ka kompanya sa konstruksyon nga nakakuha og 20 porsiyento, o P100 bilyones, nga kantidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa gobiyerno sukad Hulyo 2022.
Samtang gilusad sa administrasyon ang usa ka in-depth probe sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa tibuok nasod niadtong Agusto 11, matod ni Marcos nga ang probinsya sa Bulacan maoy adunay pinakataas nga gidaghanon sa mga flood mitigation project nga miabot og 668 sukad Hulyo 2022.
Ang Bulacan ang ikalima nga probinsya sa nasod nga labing daling bahaan.
Sa unang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa mga bogus flood project niadtong Martes, Agusto 19, si Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan niingon nga ang ilang inisyal nga findings nagpakita og P5.9 billion nga kantidad sa mga ghost flood control project sa Bulacan. /TPM / SunStar Philippines