Marcos natagbaw human gibasura ang kaso’ng graft sa iyang inahan

Gihangop ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang giluwatan nga desisyon sa Korte Suprema nga gi-overturn o gibali ang 2018 graft conviction sa iyang inahan nga si kanhi First Lady Imelda Marcos.
Ang presidente nga gihinabi sa mga tigbalita didto sa New Delhi, India, nagkanayon nga iyang gikalipay ang maong kalambuan.
“Well, I’m glad that that case is over. It’s been hanging over our heads for about 40 years,” matod pa sa presidente.
Niadtong Nobiyembre 2018, gikonbikto sa Sandiganbayan si Imelda Marcos sa pito ka ihap sa graft nga may kalabutan sa giingong paggamit sa posisyon sa gobiyerno atol sa pamunoan sa iyang bana aron matukod ug mapadayon ang mga Swiss foundation nga nagdawatan og labing minos $200 milyunes.
Gitugotan si Imelda nga makapiyansa samtang nagpaabot sa resulta sa iyang apelasyon. / PNA