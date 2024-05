Marcos negatibo sa paggamit og cocaine

Nagnegatibo sa paggamit og cocaine si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Nobiyembre 2021, matod sa usa ka drug analyst gikan sa St. Luke’s Medical Center-Global City sa Lunes, Mayo 13, 2024.

Ang drug analyst nga si Geresza Reyes ug ang drug testing laboratory head nga si Dr. Cecilia Lim, kinsa parehong mipirma sa resulta sa cocaine test ni Marcos, nitestigo atol sa pagpadayon sa Senate committee on public order and dangerous drugs inquiry sa giingong leak sa confidential information gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Si Lim niingon nga nigawas ang resulta human sa duha ka minuto ug 54 segundos human gihimo ang pagsulay.

“Yung two minutes and 54 seconds, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas ‘yung resulta. ‘Yung sinasabi nila na five minutes, ‘yun ang maximum time na ina-allow namin na lumabas ‘yung line ng drug test. Kapag lumabas ang linya, hindi na mawawala ‘yun, negative na kayo,” matod niya.

Ang doktor niingon nga si Marcos espesipikong gi-test alang sa cocaine lamang ug walay laing matang sa ginadiling drugas.

“‘Yun po ‘yung hiningi niya...nu’ng pasyente...si Marcos po,” dugang niya.

Nitaas ang kilay ni committee chairperson Senador Ronald dela Rosa nga nangayo og katin-awan kon nganong gi-testingan lang og cocaine si Marcos.

“Lahat ng tao dito sa Pilipinas, magpa-drug test, hindi naman nagtatanong na i-test niyo ko sa cocaine, i-test niyo ko sa shabu, i-test niyo ko sa marijuana. Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para ‘pag negative, dadalhin ko ‘yung dokumento, mag-a-apply ako ng trabaho,” matod niya.

Si Marcos, kinsa kanhi presidential aspirant, nikuha sa test niadtong 2021 human niingon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga usa ka aspiring president ang migamit og cocaine. Ang resulta gisumite sa Philippine National Police (PNP) ug sa PDEA.

Usa ka kanhi ahente sa PDEA nga si Jonathan Morales, una nang niingon nga ang nag-leak nga mga dokumento sa PDEA nga nagpakita og Authority to Operate ug Pre-Operation Report, nga parehong pinetsahan niadtong Marso 11, 2012, nga naglambigit sa pipila ka personalidad, apil si Marcos ug aktres Maricel Soriano, sa ilegal nga drugas , lehitimo.

Matod niya nga siya ang nagproseso niini ug nakighinabi sa impormante nga nagpakita pa og mga litrato sa maong mga personalidad.

Matod pa ni Morales nga ang operasyon niadtong 2012 wala madayon human kini gipugngan ni kanhi PDEA deputy director general Carlos Gadapan sa mando ni kanhi Executive Secretary Paquito Ochoa Jr.

Giimbitar sa panel si Ochoa apan napakyas siya sa pagtunga human siya nagpositibo sa Covid-19.

“We will be giving Atty. Paquito Ochoa one week to recover from Covid. We already sent him two invitation letters. By this time, we will issue a subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi siya mag-attend, baka warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita,” matod ni Dela Rosa. / TPM sa SunStar Philippines