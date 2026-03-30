Marcos nimando sa mga govt. agency magdaginot

Nipagawas og kamanduan si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ngadto sa tanang ahensiya sa gobiyerno nga magdaginot sa ilang konsumo sa kuryente ilabi na sa nasinati nga krisis resulta sa kagubot sa Middle East.
Sa pamahayag niadtong Lunes, Marso 30, 2026, matod ni Acting Executive Secretary Ralph Recto nga obligado ang tanang ahensiya sa pagsunod sa direktiba nga naglangkob sa tibuok burukrasya apil na ang mga government-owned and controlled corporations (GOCCs), kabahin sa paningkamot nga mapakunhod ang panginahanglan sa enerhiya.
Matod ni Recto, ang mga opisina sa gobiyerno kinahanglan mahimong ehemplo sa pagdaginot sa enerhiya.
Gisugdan na sa mga awtoridad ang pagpahigayon sa polisiya, adunay energy monitors nga mosusi ngadto sa kapin sa 1,000 ka opisina sa gobiyerno sa unang semana.
Susihon niini ang gamit sa air-conditioning system, suga, ug mga gamit sa opisina.
Gipahugtan sab ang paggamit sa gasolina kadaghanan sa mga sakyanan sa gobiyerno gimanduan nga dili una gamiton. Way labot sa mga sakyanan nga gigamit alang sa public safety ug health services. / TPM / SunStar Philippines