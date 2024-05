Marcos pag-review, adjust sa suholan matag rehiyon

Nimando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Mayo 1, 2024, Labor Day, sa wage policy-making agencies sa pagpahigayon og review sa salary rates sa tibuok nasod aron makunhuran ang epekto sa inflation.

Sa iyang pakigpulong atol sa paghandom sa 122nd Labor Day sa Malacañang, gimandoan ni Marcos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPB) nga ipatuman dayon ang wage adjustment sa ilang tagsa-tagsa ka mga rehiyon, diin ang pag-review kinahanglang himuon sulod sa 60 ka adlaw sa dili pa ang anibersaryo sa ilang pinakaulahing wage order.

Gimandoan usab ni Marcos ang National Wages and Productivity Commission (NWPC) nga rebyuhon ang mga lagda niini aron masiguro nga ang RTWPB makapadayon sa usa ka regular ug matag-an nga iskedyul sa pagrebyu sa suholan, pag-isyu, ug pagkaepektibo aron makunhuran ang kawalay kasiguruhan ug mapalambo ang kaangayan alang sa tanan nga mga hingtungdan.

“I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-based Education and Training Program law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More law, or the law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy,” matod ni Marcos.

DUGANG TRABAHO

Sa tinguha nga matubag ang kawalay trabaho, kakuwang sa trabaho, ug uban pang mga hagit sa labor market, una nang gipirmahan ni Marcos ang Republic Act 11962, o ang Trabaho Para sa Bayan Act niadtong Septiyembre 27, 2023.

Ubos sa maong lakang, ang Trabaho Para sa Bayan-Interagency Council, nga gipangulohan sa National Economic Development Authority (Neda), gimugna aron sa pagpalambo sa master plan sa nasod alang sa pagmugna og trabaho ug pagbawi.

Gikan sa Hulyo 2022 hangtod Pebrero 2024, ang gobyerno naghatag og emergency nga trabaho sa 5.66 milyones ka benepisyaryo pinaagi sa Tulong Pangkabuhayan sa Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) sa Department of Labor and Employment.

Mokabat sa 167,065 ka mga benepisyaryo ang nalakip usab sa livelihood programs ubos sa Integrated Livelihood Program, samtang 429,133 ka benepisyaryo ang nakadawat og tabang gikan sa Employees’ Compensation Program.

Labing minos 2.65 milyunes ka mga indibidwal ang na-enroll usab ubos sa reskilling ug upskilling program sa Technical Education and Skills Development Program (Tesda).

Aron maseguro ang kasegurohan sa trabaho, ang Department of Labor (Dole) nigahin og P9.18 bilyunes sa Fiscal Year 2024 budget alang sa mga programa niini nga gitumong sa pagpausbaw sa trabaho.

UMENTO

Sa pag-obserbar sa Adlaw sa Pagtrabaho, ang nagkalainlaing mga progresibong grupo ug organisasyon naglunsad og mga aksyong protesta sa lainlaing bahin sa nasod, partikular na sa Mendiola sa Manila, nga layo ra sa Malacañang, nga nanawagan alang sa usa ka balaod nga usbaw sa suholan ug patas nga suholan sa tibuok nasod.

Niadtong Pebrero, giaprobahan sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang lakang nga nagtinguhang usbawan og P100 ang inadlaw’ng minimum nga sweldo sa mga mamumuo sa pribadong sektor. / TPM / SunStar Philippines