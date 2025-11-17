Marcos, Romualdez nakadawat og P56B nga kickbacks

Sa lain na sab nga gipabuto sa kanhi Ako Bicol Party-list Representative Elizalde ‘Zaldy’ Co nga sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr., ug kanhi House Speaker Martin Romualdez ang nakadawat og P56 bilyunes nga kickbacks gikan sa flood control projects sa Bulacan.
Sa ikatulo nga video nga gipagawas ni Co, siya nisaad nga mohatag og ebidensiya may labot sa maong pasangil.
“Marami pa akong dadalhin sa liwanag isa na dito ‘yung kay Henry Alcantara, ang DPWH (Department of Public Works and Highways) boys… Ang sinasabi nilang halaga sa ICI (Independent Commission for Infrastructure) ay P21 billion, hindi po totoo yan.
“Ang totoong numero ay P56 billion at ‘yung halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez napunta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa mga susunod na araw. Sana hindi nila ako mapatay bago nila ako mapatay,” matod pa niya.
“Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin lahat. Uulitin ko po yun pong pera, wala pong napunta sa akin, dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos,” pamahayag ni Co.
Kahinumdoman nga si Alcantara, kanhi DPWH district engineer sa Bulacan ug iyang mga sakop, ang nitug-an sa mga iregularidad sa pagpatuman sa minilyon nga kantidad flood control projects.
HULGA
Sigon pa ni Co nga gihulga siya ni Romualdez nga patyon aron pahilumon siya.
“March 2025 pa lang nagpaparinig na sa akin si Speaker Romualdez sa aming meeting na he will shoot me if I will talk at matapos sabihin sa ‘kin na ‘don’t come home, we will take care of you,’ tumawag ulit siya sa akin at sinabihan ako na pag umuwi ako, it will be dangerous, kasi they may hire someone to do a rubout on me or hire the police to kill me while in jail,” saysay ni Co. / TPM / SunStar Philippines