Marcos sa BSKE officials: Pagmatinud anon

Gihangop ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bag-ong nangapili nga mga opisyal sa Barangay and Sangguniang Kabataan (SK) ug giawhag sila nga magmatinud-anon sa tanang panahon.

Sa usa ka video message, gipahalipayan ni Marcos ang bag-ong nangapili nga mga opisyal ug gipahinumdoman sila nga ibutang kanunay ang kaayuhan sa ilang mga konstituwente sa ilang prayoridad.

“Ngayon, binabati ko ang lahat ng bago at muling nahalal na barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino, sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagka’t sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa ating bayan,” matod niya.

“Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad, kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganaan at kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino,” dugang niya.

Alas 9 sa buntag sa Miyerkules, Nobyembre 1, 2023, nahuman na ang canvassing sa mga boto sa tanang barangay sa nasod, gawas sa Barangay Naguma sa Calbayog City, diin ang BSKE election gi-reset ngadto sa Oktubre 31 ug dayon ngadto sa Nobyembre 1 tungod sa harasment sa mga opisyal sa eleksyon sa mga pribadong armadong grupo.

Ang pagpanghasi miresulta sa pagkalangan sa paghatod sa mga election paraphernalia.

Sa alas 10 sa gabii, Martes, Oktubre 31, niabot na sa 41,895 ka mga kandidato ang naproklamar.

Ang nahabilin nga wala maproklamar nga mga kandidato gikan sa Bangsamoro region, Cordillera, Calabarzon, Western Visayas, Eastern Visayas ug Zamboanga Peninsula.

Si Commission on Elections (Comelec) Chairman George Garcia niingon nga ang proklamasyon sa labing menos 79 ka mga midaog nga kandidato gisuspenso samtang nagpaabot sa resolusyon sa disqualification cases batok kanila tungod sa poll-related cases, kasagaran tungod sa premature campaigning ug vote buying.

Matod niya sa 256 ka mga kandidato nga adunay pending nga disqualification cases, 79 ang ningdaog.

Matod ni Garcia nga ang 256 naglakip usab sa mga kandidato nga nadiskuwalipikar sa Office of the Ombudsman tungod sa daghang mga rason. (SunStar Philippines)