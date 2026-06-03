Marcos sa Pride Month: ‘Way Pinoy nga angay mobati nga gibalewala’

Gipamatud-an pag-usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Hunyo 3, 2026, ang pasalig sa gobiyerno alang sa kaangayan ug pagkalakip sa tanan, pinaagi sa pag-ingon nga walay Pilipino ang angay nga mobati nga sila gibalewala tungod sa kon kinsa sila, giunsa nila pag-ila ang ilang kaugalingon, o kon kinsa ang ilang gihigugma.
Sa iyang mensahe alang sa pagsaulog sa Pride Month, gihimug-atan ni Marcos ang katungod sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community alang sa patas nga pagtagad ubos sa balaod ug ang pag-ila kanila isip mga mag-aambag sa pagpalambo sa nasod.
“As we celebrate Pride Month, the government reaffirms a principle that must never waver: every Filipino is entitled to equal protection, equal opportunity, and equal respect under the law,” matod sa presidente.
Niingon siya nga ang pagkalakip sa tanan kinahanglan nga dili lang kutob sa sulti, kondili kinahanglan nga makita sab sa mga pampublikong polisiya, institusyon, ug sa inadlaw-adlaw nga mga buhat.
“Let this observance send a clear message: no Filipino should ever be made to feel invisible in the country they help build. No one should ever be forced to conceal who they are in order to earn acceptance and understanding,” sumala ni Marcos.
Giila sab sa Presidente ang mga kontribusyon sa LGBTQIA+ community sa katilingbang Pilipino pinaagi sa pagpangulo, pampublikong serbisyo, ug nagkalainlaing propesyon.
“The LGBTQIA+ Community has long helped shape our country’s progress through its talent, service, and leadership. To overlook these contributions is to deny an essential part of the Filipino story,” ingon niya.
Matod ni Marcos nga ang Pride Month nagsilbing pahinumdom sa mga pagpakigbisog ug sakripisyo sa mga henerasyon sa mga tigpasiugda kinsa nadasig alang sa mas lapad nga pag-ila, kaluwasan, ug kaangayan.
“This observance honors the courage of those who refused to be excluded or denied their rightful place in society,” dugang niya.
Bisan pa man kon ang Pilipinas naila isip usa sa mga nasod sa Asya nga mahinangpon sa mga LGBTQIA+ nga indibidwal, ang mga tigpasiugda padayon gihapong nagduso sa pagpasar sa balaod batok sa diskriminasyon ug mas lig-on nga legal nga proteksyon batok sa diskriminasyon.
Nanawagan si Marcos sa mga Pilipino nga magpadayon nga magkauban nga adunay “kaluoy, pagtahod, ug kaisog.”
“I wish everyone a meaningful and inspiring Pride Month celebration. Mabuhay ang LGBTQIA+ Community,” matod ni Marcos.
Gisaulog matag Hunyo, ang Pride Month nagpasidungog sa Stonewall Riots sa tibuok kalibotan—usa ka pagrebelde batok sa pagpang-abuso sa polis ug diskriminasyon niadtong Hunyo 1969 nga nahimong mitsa sa modernong kalihukan alang sa katungod sa LGBTQ+.”
Sa Pilipinas, ang pagsaulog nagsilbi sab nga lokal nga protesta para sa patas nga katungod, pagpakita sa kaugalingon (visibility), ug ang pagpasar sa dugay na nga gipaabot nga SOGIE Equality Bill.
Nagpakita kini og dagkong mga festival nga gipangulohan sa komunidad, ilabi na ang Metro Manila Pride March ug ang Pride PH Festival. / PNA