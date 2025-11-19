Marcos ‘wa madutli’ sa akusasyon batok kaniya

Gianunsyo sa Malacañang niadtong Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025, nga nagpabiling nakapokus si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa iyang mga katungdanan bisan pa sa mga kontrobersiya nga iyang giatubang sa kasamtangan.
Sa usa ka interbyu sa telebisyon, si Presidential Communications Secretary Dave Gomez niingon nga wala matandog si Marcos sa mga “walay basehan nga mga alegasyon,” bisan pa kon kini gikan sa iyang kaugalingong igsuon.
“Governance does not stop. Napakalaki ‘yung hamon sa atin. Napakalaki ng responsibilidad ng ating Pangulo. And he will not stop. He will not dignify any and all of these wild allegations that are swirling around at the moment,” matod ni Gomez.
Atol sa INC rally sa Quirino Grandstand niadtong Lunes, Nobyembre 17, 2025, si Senador Imee Marcos niangkon nga ang Presidente ug ang iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta-Marcos, dugay na nga mga “drug addict.”
Sigon ni Gomez nga kining maong mga akusasyon napamatud-an na nga dili tinuod sa Presidente atol sa 2022 presidential campaign.
“Nagpa-drug test ang Pangulo sa isang reputable na ospital, sa St. Luke’s, at ang resulta ng drug test na ‘yun, negative sa cocaine use. Ang resulta ng drug test na ‘yun ay mahigit 30 million Filipinos voted for Ferdinand Marcos Jr. to be the next president. So lumang tugtugin na. And if I may quote a cliché, this has seemed to be a tale as old as time,” sumala ni Gomez.
“Nakakalungkot nga na nanggaling pa ito sa sarili mong kapatid. Napaka-pambihira ito sa kultura nating mga Pilipino. Kaya hindi na nga idi-dignify ng Pangulo ito. Hindi papatulan ng Pangulo natin ito,” dugang niya.
Sa usa ka lahi nga interbyu, si Palace Press Officer Attorney Claire Castro niingon nga bisan pa man sa kasubo ni Marcos sa mga gipamulong sa iyang maguwang nga igsuon, dili kini makapahimo kaniya nga moluwat sa pagkapresidente.
“The President is still working and keeps on working for the country, so hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw,” asoy ni Castro. / TPM / SunStar Philippines