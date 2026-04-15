Marcos wa masayod 'term-sharing' nga kasabutan tali sa mga Duterte

Niingon si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga wala siyay personal nga kahibalo mahitungod sa giingong term-sharing tali kaniya ug ni Bise Presidente Sara Duterte base sa pamahayag sa kanhi aide sa naulahi nga si Ramil Madriaga.
“Sa ngayon po ay aalamin natin ang buong katotohanan dito pero ang pinag-usapan ni Mister Ramil Madriaga at ng dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman, kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman,” matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro niadtong Miyerkules, Abril 15, 2026.
“Ang pangulo po ay nangampanya sa taongbayan, nangako na maglilingkod sa taong bayan at nangakong tatapusin ang termino para sa bayan,” dugang ni Castro.
Atol sa hearing sa House Committee on Justice niadtong Martes, Abril 14, 2026, bahin sa mga reklamo sa impeachment batok kang Bise Presidente Sara Duterte, giakusahan ni Madriaga ang mga Duterte nga nagplano og mga laraw aron mapatalsik si Marcos kon mobalibad kini sa pagsunod sa ilang sabot sa term-sharing.
Matod niya, niadtong tunga-tunga sa 2021, si Marcos ug ang iyang igsuon nga si Senadora Imee Marcos nakigtagbo sa kaniadto Presidente Rodrigo Duterte diin ilang gihisgutan ang posibleng alyansa alang sa 2022 nga nasudnong eleksyon.
Giingon niya nga nakuha ni Marcos ang suporta ni Duterte alang sa usa ka
tandem uban sa iyang anak nga babaye ubos sa kondisyon nga mokanaog siya sa Malacañang sa 2025 aron mohatag og dalan sa pagkapresidente niini.
Giangkon ni Madriaga nga wala madugay human nilingkod si Sara Duterte isip bise presidente, gihimo ang mga panaghisgot—uban ang mga retiradong heneral sa Armed Forces of the Philippines—aron maseguro nga moalagad si Marcos og dili moabot sa upat ka tuig, aron mapreserbar ang kwalipikasyon ni Sara nga makadagan pagkapresidente sa 2028.
Ang labing seryoso nga mga pasangil naglakip sa mga panaghisgot bahin sa "extraordinary measures" kon mobalibad si Marcos Jr. sa pagkanaog, sama sa dungan nga pag-resign sa mga opisyal sa gobiyerno, mga kampanya sa civil disobedience, armadong aksiyon nga nagpunting sa Palasyo sa Malacañang, ug bisan pa ang mga plano sa pagpatay batok sa mga importanteng opisyal aron pagpukaw sa kagubot.
Isip tubag sa giingong plano sa pagpatay batok kang Marcos, si Castro niingon nga ang National Bureau of Investigation (NBI) maoy gitahasan sa pag-imbestigar niini. /TPM/SunStar Philippines