Marcos: Walay rason nga Sara tangtangon sa DepEd

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niingon sa Martes, Abril 23, 2024, nga wala siyay nakitang lig-ong rason nga ilisan si Education Secretary Vice President Sara Duterte-Carpio taliwala sa tensyon tali niini ug sa iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta-Marcos.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Marcos niingon nga momando lang siya sa pagpatangtang sa iyang mga Cabinet appointees kon dili na sila mobuhat sa ilang mga gimbuhaton.

“Why? I don’t see the reason behind that (to remove Duterte in my Cabinet),” matod ni Marcos sa usa ka ambush interview sa Occidental Mindoro.

“Any of the Cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa ‘yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion... Kapag hindi talaga marunong o corrupt, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganoon si Inday,” siya nidugang.

Sa sayo pa, giangkon sa unang ginang nga siya nasakitan kang Duterte human makita nga nagkatawa ang Bise Presidente human gitawag sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga drug addict si Presidente Marcos.

Giangkon ni Araneta-Marcos nga nasakitan siya ug sukad niadto nagsugod na siya og snub sa Bise Presidente.

Agi’g tubag, giangkon ni Bise Presidente Duterte nga siya nasayod sa kalagot ni Araneta-Marcos, apan iyang gitataw nga ang personal nga pagbati walay labot sa iyang mandato isip opisyal sa gobyerno.

Si Presidente Marcos nipadayag ug nagtuo nga ang Bise Presidente nakasabot sa baruganan sa iyang asawa.

“I think that she also understands how the First Lady feels, when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband,” siya niingon.

“But mag-uusap kami ni VP Sara tungkol diyan. Huwag niyang masyadong dibdibin, hindi naman siya ‘yung mga nagsabi ng kung anu-ano. Madali naman sigurong plantsahin ‘yung isyo,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines