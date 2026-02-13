Marcos way kasayuran sa ‘kickback’, flood control proj.

MANILA – Walay direktang kalambigitan o kasayuran si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. bahin sa giingong “kickback scheme” sa flood control projects, sumala sa Malacañang kagahapon, Biyernes, Pebrero 13, 2026.
Sa usa ka press briefing, gipanghimakak ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga pasangil nga nasayod ang Presidente sa mga kahiwian sa mga proyekto sa gobiyerno batok sa baha.
Gitawag niya kini nga usa ka klaro nga bakak nga gituyo aron pagdaot sa dungog sa Presidente.
Gibarugan ni Castro nga ang Presidente nagpabilin nga naglihok sa pagpangita sa salaod ug transparency o katin-awan sa maong eskandalo sa flood control.
“Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira nang walang anumang basehan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taumbayan sa ating gobyerno,” dugang niya.
Giluwat sa opisyal sa Malacañang kining maong pamahayag isip tubag sa giingong panagbayloay og text messages tali ni Marcos ug sa kanhi hepe sa Presidential Legislative Liaison Office nga si Adrian Bersamin, diin makita ang giingong detalye sa kasayuran sa Presidente bahin sa kickback scheme.
Wala mohatag og direkta o categorical nga pamahayag si Castro bahin sa mga akusasyon batok kang Marcos.
“Papaano po natin mabibigyan ng tamang kasagutan/matalinong kasagutan kung wala naman po tayong nakikita,” batbat ni Castro.
Taliwala niini, matod ni Castro nga respetuhon sa Malacañang ang plano sa Kongreso nga sugdan ang imbestigasyon bahin sa giingong mga rekord sa komunikasyon tali ni Marcos ug Bersamin.
Sa dihang gipangutana kon aduna bay plano si Marcos nga awhagon ang mga kanhi opisyal nga nalambigit sa kontrobersiya nga motingog, niingon si Castro nga walay bisan unsang pagpamugos nga buhaton aron patestiguhon sila ug mohatag og katin-awan sa maong isyu. / PNA