Marcos: Way plano’ng patyon si Quiboloy

Gisalikway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules, Pebrero 28, 2024, ang mga pangangkon ni Kingdom of Jesus Christ (KJC) leader Pastor Apollo Quiboloy nga ang Pilipinas ug ang gobyerno sa US nagtinabangay aron mapapas siya pinaagi sa rendition o pagpatay.

“Walang gustong mag-assassinate sa kanya. Why would anyone want to do that? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Bakit siya ia-assassinate? Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari,” matod ni Marcos sa interview tali sa mga reporter sa wa pa ang iyang flight padulong sa Australia.

“Again, the best way to diffuse the situation is for him to testify before the committees in the House and the Senate,” dugang niya.

Si Quiboloy, sa sayo pa, nipagawas og audio recording nga nag-ingon nga ang iyang kinabuhi anaa sa usa ka seryuso nga kakuyaw base sa impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan, tungod kay ang US ug ang gobyerno sa Pilipinas nagplano sa pagwagtang kaniya taliwala sa iyang mga kaso sa US, sama sa sex trafficking pinaagi sa pwersa lakip na ang mga bata, money laundering ug pagpanglimbong ug pagpamugos, ug uban pa.

Siya niingon nga ang mga otoridad naggamit pa og mga drone sa pag-survey sa iyang mga compound ug pagplano sa pagpahigayon og mga raid diin tamnan siya og ebidensya nga mga armas ug ilegal nga drugas isip ebidensya.

Si Quiboloy kinsa gipasakaan og kaso sa korte sa US sa maong mga kaso niingon nga ang Federal Bureau of Investigation sa US nagbutang og $2-million bounty sa iyang ulo.

Giluwatan ni Quiboloy ang pamahayag human sa pag-isyu og subpoena batok kaniya sa Senado, nga nagsusi sa giingong ilegal nga mga kalihukan sulod sa iyang relihiyosong organisasyon, sama sa sekswal ug pisikal nga pag-abuso sa mga miyembro, ug ang House of Representatives, nga nagtan-aw sa broadcasting arm sa KJC, ang SMNI.

Ang Senado ug House of Representatives una nang nipasidaan sa pagsikop kang Quiboloy tungod sa padayong pagdumili sa pag-atubang sa ilang tagsa-tagsa ka panel nga nagpahigayon sa inquiry.

Hinuon, si Quiboloy nitataw nga dili siya moatubang sa bisan hain sa mga kamara sa Kongreso ug iya lang atubangon ang mga pasangil batok kaniya pinaagi sa tukmang korte.

Bisan si Marcos nanawagan kang Quiboloy nga atubangon ang mga hearing sa Kongreso.

Samtang sa usa ka press conference sa Davao City, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, suod nga higala ni Quiboloy, niingon nga ang subpoena dili makapugos kang Quiboloy sa pagtambong sa mga hearing sa kongreso.

Matod niya nga wa sab siya kahibawo sa nahimutangan ni Quiboloy.

Gipanghimakak usab ni Duterte nga nakadawat siyag armas gikan ni Quiboloy nga gipasangil sa iyang kanhi landscaper sa Glory Mountain sa Davao City.

"Kami magtanggap ng baril kay Pastor Apollo Quiboloy? Ako pa mag-deliver sa kaniya ng kanyon bukas, o machine gun,” matod niya.

“Bakit pa si Pastor ang magbigay ng baril sa akin? Saan siya magkuha? Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya,” dugang ni Durterte. / TPM sa SunStar Philippines