Marcos, Xi Jinping nag-abot sa APEC

Personal nga gi-congratulate ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping sa pag-asumir sa China sa 2026 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) chairmanship, bisan pa man nga ang Manila ug Beijing pabiling tensiyonado ang panagsungi sa kadagatan sa West Philippine Sea (WPS).
Ang duha ka mga lider naglamano atol sa simbolikong turnover sa APEC’s chairmanship sa Hwabaek International Convention Center sa Gyeongju, diin ang Presidente sa South Korea nga si Lee Jae-myung pormal nga mitugyan sa mga katungdanan sa pag-host ngadto kang Xi sa pagtapos sa 2025 summit.
Ang gihimo ni Marcos nagpasiugda sa pagbalanse sa Pilipinas - ang pagpadayon nga dayalogo sa Beijing ubos sa economic framework sa APEC samtang nagpalig-on sa depensa ug ekonomikanhong relasyon sa Estados Unidos ug rehiyonal nga mga kaalyado.
Ang umaabot nga pagdala ni Xi sa APEC gilauman nga magsulay sa katakus sa Beijing sa pagdumala sa kooperasyon sa rehiyon taliwala sa nagkadako nga mga panagbangi sa pag-angkon og dapit ug ang nag-usab-usab nga dagan sa pamatigayon sa tibuok kalibutan.
Ang lider sa China nagpahigayon og usa bilateral nga miting uban ang Presidente sa US nga si Donald Trump, kinsa mibalik sa White House karong tuiga, timaan sa ilang labing unang personal nga engkwentro sukad nga ang mga tensyon mibuto tungod sa mga isyu sa pamatigayon ug seguridad. / PNA