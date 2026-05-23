Marginalized sector gisiguro health care services sa Sugbo

Ang pagtunol sa serbisyo’ng panglawas alang sa mga kabos sa Sugbo gihatagan og prayoridad ubos sa bag-ong napatuman nga provincial health framework.
Giluwatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order (EO) 29, series of 2026, niadtong Martes, Mayo 19, aron sagupon ang Local Investment Plan for Health (LIPH) isip pamaagi ug investment framework sa tibuok probinsya nga sistema sa panglawas.
“The LIPH and Annual Operational Plans (AOPs) prioritize equitable health service delivery, with particular focus on vulnerable and marginalized sectors, including but not limited to those in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDA), Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples (ICC/IP), indigents, senior citizens, persons with disabilities (PWDs), women, and children,” suma sa EO.
Ang direktiba nagmando gyud sa pagtutok sa mga residente sa GIDA, ICC/IP, mga kabos, senior citizens, PWDs, kababayen-an, ug kabataan.
Ubos sa EO 29, ang LIPH magsilbi nga medium-term strategic ug investment plan nga maoy maglatid sa mga prayoridad sa panglawas, mga estratehiya, ug mga kinahanglanong pundo.
Ubos sa maong kamanduan, gisagop usab sa kagamhanang probinsiyal ang katugbang nga mga AOP, nga maoy magsilbing basehan sa pag-budget, pagprograma, ug pagpatuman sa mga lokal nga interbensyon sa panglawas.
Ang pagsagop ug pagpatuman niini nga framework sa panglawas maoy magsilbing giya sa pag-apil sa mga prayoridad sa panglawas sa probinsya ngadto sa mga importanteng lokal nga instrumento sa pagplano. / CDF