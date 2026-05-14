Marigondon midaog sa ‘Mugna Street Design’ sa 48th Asean Summit

Ang Barangay Marigondon sa Lapu-Lapu City ang nidaog sa unang ganti sa “Mugna: Street Design Competition” atol sa 48th Asean Summit 2026.
Ang maong barangay-based initiative gihimo pinaagi sa mga paningkamot sa Office of the First Lady Lisa Araneta-Marcos ug sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA), ubos sa pagtambayayong sa City Government sa Lapu-Lapu City nga gipangulohan ni Mayor Cynthia “Cindi” Chan.
Ang 11 ka mga participating barangay ang nidayandayan sa ilang kadalanan ngadto sa “dynamic cultural showcases,” nga nag-feature sa “immersive installations and artistic designs crafted from sustainable, indigenous, and locally sourced materials.”
Ang Mugna gipahigayon subay sa 48th Asean Summit 2026 diin mainiton nga gisugat nila ang mga delegado nga gilangkoban sa mga ministro nga nagpakita sa kamahigalaon sa Mactan ug Lapu-Lapu City.
Gawas sa Barangay Marigondon, ang uban nga mga mananaog mao ang Barangay Ibo, 2nd Place; Barangay Pajo, 3rd Place; Barangay Punta Engaño, 4th Place; ug Barangay Buaya, 5th Place.