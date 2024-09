Marigondon police chief girelibuhan tungod sa Pogo

Tungod sa kapakyas sa pag-monitor sa presensiya sa kalihokan sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo), relibuhan ang hepe sa Marigondon Police Station sa iyang katungdanan aron paghatag og agianan sa himuong imbestigasyon.

Nunot sa giingong Pogo hub nga gironda niadtong Agusto 31, 2024 sa Barangay Agus, Lapu-Lapu, si Police Major Judith Besas, hepe sa Marigondon Police Station, gikatakdang mobakante sa iyang posisyon human sa kapakyas niini sa pag-monitor sa mga illegal scam sa iyang area of responsibility.

Ang Police Station 4 sa Lapu-Lapu naglangkob sa mga barangay Agus, Marigondon, Basak ug Subabasbas diin ang Pogo gi-operate sa usa sa mga barangay, partikular na sa Agus diin nahimutang ang Tourist Garden Hotel.

Si Lt. Col. Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, nikompirmar sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Septiyembre 5 sa impormasyon, apan gibutyag niini nga wala pa sila makakuha og kopya sa kamanduan gikan sa Police Regional Office (PRO) 7.

“Mao na’y (mandate) sa Philippine National Police, kung duna’y mahitabo sa atong area of responsibility automatically i-relieve ang hepe to shed light, tan-awon kung duna ba’y lapses nganong nakalusot nang mga ingon ana or naay krimen nga nahitabo kinahanglan nato nga conductan sa og investigation. Kung naa ba’y lapses ang concurrent nga chief of police,” tipik sa pamahayag ni Torres.

Dugang pa ni niini nga sa higayon nga mapirmahan na ang direktiba gikan sa PRO 7, ipahigayon ang imbestigasyon ngadto kang Besas kon nganong wala siya makapaniid ug paghimo og lakang sa ilegal nga operasyon nga nahitabo diha sa nakontrobersiyal nga hotel-resort.

Ilakip usab sa imbestigas­yon ang posibleng anggulo ni Besas nga konektado o “link” sa tag-iya sa compound sa nahisgutang barangay, matod ni Torres.

Sa higayon nga maestablisar kini pinaagi sa ebidensya nga si Besas adunay mga lapses, mahimo siyang mag-atubang sa mga kaso sa administratiba. Apan, kung ang resulta sa imbestigasyon magpakita nga way kalambigitan ang maong police official malimpyohan ang iyang pangalan.

P8 MILYUNES

Samtang mokabat sa P8 milyones nga cash nga gitago sa kahon ang gisuwayan sa pagpalusot gikan sa hotel nga gironda niadtong Agusto 31, 2024.

Si Arnel Pura, supervising agent sa National Bureau of Investigation (NBI) Cebu District Office, nibutyag sa mga tigbalita niadtong Miyerkules, Sept. 4 diin mga binandol nga tag-P1,000 nga cash ang napalgan sud sa usa ka kahon atol sa gihimo nilang inbentaryo sa mga ebidensiya.

Matod pa niya nga niadtong Septiyembre 2 human nga nimando ang tag-iya sa hotel, usa ka trabahante nga Pinoy ang suway nga mipalusot sa kahon nga gisudlan sa maong kuwarta nga gidunganan sab pagsulod og bugas ug mantika.

Apan nasakpan kini ug gibabagan sa mga awtoridad.

“Ang empleyado wala man siya’y motive or intent nga i-sneak out (money) gipadala lang sa iya ang cash gihalo sa bugas and mantika,” sigun pa ni Pura.

Matod pa ni Pura nga inay nga mosang-at og kaso batok sa maong trabahante ila kining gamiton isip testigo sa maong kaso, ang maong empleyado ang nakahimo na sa iyang affidavit.

Gituohan nga ang nasakmit nga P8M gidudahan nga halin sa scam. / dugang taho ni AYB