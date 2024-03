Marijuana vapes hugot gi-monitor

Niadtong Marso 14, 2024, ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa kaulohan uban sa laing law enforcement agency nakasakmit og mga cannabis oil ug marijuana kush uban sa nagkakadaiyang produkto sa vapes nga mobalor og dul-an sa P1 million sa dakbayan sa Taguig.

Sa unang semana sa Marso, nakasakmit usab ang PDEA ug ang Bureau of Customs og 18 ka balibakayan boxes nga dunay sulod nga cannabis oil ug marijuana kush nga gipataban sa mga e-cigarettes nga mokantidad og P337 milyunes sa pantalan sa Manila.

Tungod niini, gialerto na usab sa gobyerno ang ubang mga rehiyon sama sa Central Visayas nga magbantay basin nakaabot na sa ubang bahin sa nasod ang maong mga ilegal nga drugas sama sa marijuana flavored vapes.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokes­person ni Police Brigadier General Anthony Aberin, sa pag­kakaron wala pa sila naka-mo­nitor nga duna na kini sa Sugbo hinungdan mopalambo sila sa ilang intelligence monitoring.

Apan nibahad si Pelare nga kon duna may nigamit og vape cigarettes nga ang flavor marijuana mamahimo sila nga dakpon pinasikad sa balaod.

“We have not received information about that no but we will check sa atong mga police officers on the ground. And of course this is a stern warning sa mga tawo nato nga ni entertain o nag himo ana, they’re using vape nga naa diay marijuana or any form of illegal drugs that is violation of Republic Act 9165,” matod ni Pelare.

Ang PDEA 7, sa ilang bahin, wala pa usab maka monitor nga naa na sa Central Visayas ang maong bag-ong matang sa ilegal nga drugas.

Giangkon ni Intelligence Agent 3 Jonay Cuayzon nga sa pagkakaron bag-o pa sa ilang pandungog ang maong matang sa ilegal nga drugas hinungdan nga sila magtuon labot niini ug kinsa usab ang market.

Duna nay gitahasan ang PDEA 7 ug kapulisan sa pagsusi sa mga naninda og vape sa Sugbo aron masusi kon duna na bay nisuway sa pagpalusot niini sa Sugbo. / AYB