Gisuspenso sa Maritime Industry Authority (Marina) 7, ang Passenger Ship Safety Certificate (PSSC) sa MV OceanJet 168 human sa pagkasunog sa makina niini samtang naglawig sa kadagatan sa Sugbo niadtong Dominggo sa buntag, Nobiyembre 22, 2026.
Kapin sa 300 ka pasahero ang sakay sa barko nga nagbiyahe gikan sa Cebu City paingon sa Ormoc City, Leyte, dihang nisilaob ang kalayo sa engine room.
Sa pahayag sa Marina 7, magpabiling suspendido ang PSSC sa maong barko hangtod nga matuman niini ang tanang gikinahanglang safety requirements ug makapasar sa inspection o survey.
Ang PSSC maoy opisyal nga sertipikasyon nga nagpamatuod nga ang usa ka pasaheruang barko nagsunod sa mga sumbanan sa kaluwasan ug gitugot nga makabiyahe nga may sakay nga mga pasahero.
Matod sa Marina, maghimo sab kini og imbestigasyon aron matino ang hinungdan sa sunog ug kon adunay nalapas nga mga regulasyon sa maritime safety. Ang dili pagtuman sa mga safety regulations mahimong mosangpot sa silot, lakip ang multa, pag-ground sa barko o pagsuspenso sa operasyon niini.
Sa laing bahin, gikompirmar sa OceanJet pinaagi sa public advisory nga nahitabo ang sunog ug gihikay ang pagbalhin sa tanang pasahero ngadto sa laing barko.
Gipasalig sa kompanya nga luwas ang tanang pasahero ug tripulante ug walay namatay o nasamdan sa insidente.
Nangayo sab kini og pasaylo sa mga pasahero ug sa ilang pamilya tungod sa kabalaka ug kahasol nga nahitabo.
Matod sa Philippine Coast Guard (PCG), nisilaob ang starboard engine sa MV OceanJet 168 alas 10:21 sa buntag tungod sa sobrang kainit niini.
Napalong ang kalayo usa lang ka minuto human kini nisilaob.
Padulong na unta sa Ormoc City ang barko human nibiya sa Cebu alas 9:30 sa buntag dihang nahitabo ang insidente.
Alas 10:40 sa buntag nadawat sa PCG ang report gikan sa kapitan ug nakig-coordinate sa shipping company alang sa pagbalhin sa mga pasahero.
Alas 1:35 sa hapon nagsugod ang pagbalhin sa mga pasahero ngadto sa sister vessel nga MV OceanJet 88 samtang anaa sila sa kadagatan sa Tayud, Consolacion.
Nahuman ang operasyon alas 2 sa hapon. Samtang ang MV OceanJet 168 giguyod paingon sa Labogon Shipyard sa Mandaue City alang sa pag-ayo niini. / DPC