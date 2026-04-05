Marina, gipahugtan ang lagda sa kaluwasan sa Hagnaya Port

Magpatuman og mga dinaliang lakang sa kaluwasan ang Maritime Industry Authority (Marina) 7 sa Hagnaya Port.
Lakip niini ang pagkontrolar sa pundok sa mga pasahero panahon sa taob ang dagat ug ang paggamit og mga hagdanan o plataporma nga ma-adjust ang gitas-on aron mas luwas ang pagsaka sa barko.
Sa usa ka pamahayag nga giluwatan niadtong Biyernes, Abril 3, matod sa Marina 7 nga ang maong mga lakang nakab-ot sa usa ka coordination meeting niadtong Marso 31 uban sa mga lokal ug nasyonal nga hingtungdan.
Gihimo kini tungod sa mga kabalaka sa kaluwasan human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30 nga niigo sa kadagatan sa Bogo City ug nakaapekto sa mga sikbit nga dapit, lakip na ang pantalan.
Matod sa ahensya, ang tigom nagpunting sa pagpakunhod sa mga risgo sa operasyon, ilabina panahon nga hunas ang dagat nga padayong naghatag og kalisod sa lihok sa mga pasahero ug sa dagan sa mga sakyanang pangdagat.
Gawas sa pag-regulate sa mga pasahero ug pagtaod og mga adjustable boarding platform, niingon ang Marina 7 nga ang mga stakeholders nisaad usab og mas hugot nga koordinasyon tali sa mga crew sa barko ug sa kadagkuan sa pantalan aron masiguro ang mas luwas ug mas hapsay nga pagdunggo ug pagsaka sa mga pasahero.
Gihatagan usab og gibug-aton ang pagsunod sa mga balaod sa kalikupan, diin gipahinumdoman sa mga awtoridad ang saktong waste segregation sulod sa pantalan ug sa sulod sa mga barko. Gitataw usab nila nga ang pagmintinar sa usa ka limpyo ug luwas nga pantalan, responsibilidad sa tanan.
Ang tigom gitambungan sa mga opisyal sa Marina 7 nga gipangulohan ni Regional Director Ronaldo Bandalaria, uban sa mga representante gikan sa Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority, lokal nga kagamhanan sa San Remigio, ug mga shipping operators lakip na ang Island Shipping Corporation ug Asian Marine Transport Corporation.
Suma sa Marina 7, ang mga hingtungdan nisaad nga ipatuman ang dinalian ug malungtaron nga mga lakang aron mapalambo ang kaluwasan, kaepektibo, ug pagdumala sa kalikupan sa Hagnaya Port. / CDF