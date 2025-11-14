‘Marites’ gihapsan og tumbler, angol

Kawani nga lalaki sa usa ka casino giingong maoy hinungdan sa kagubot kay matod pa giilugan sa duha ka babaye nga kauban ug usa kanila ang naangol sa dihang nawong gihapsan og water bottle.
Ang kaguliyang nahitabo niadtong ala 1:40 sa kadlawon sa Biyernes, Nobiyembre 14, 2025, sa usa ka hotel and casino sa South Road Property sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga nalambigit mao ang 25-anyos nga dalaga, gitago sa pangalan nga Mary, table game dealer, taga Barangay Parian, Cebu City.
Si Mary nakaangkon og hubag sa iyang nawong human nga gihapsan og water bottle ni Mayang, 24, table game dealer sab nga taga Barangay Punta Princesa, Cebu City.
Natanggong si Mayang sa Mambaling Police Station alang sa kasong physical injury.
Nasarayran base sa saysay ni Mayang nga wala na siya makaagwanta sa hilabihan nga pagkamarites sa iyang kauban nga si Maria.
Matod pa sa suspek nga gipanabi siya sa biktima nga aduna siyay relasyon sa ila ra sab nga kaubang lalaki nga gitago sa alyas nga Ronnie.
Tug-an ni Mayang nga nanguyab kaniya si Ronnie apan wala niya sugta tungod kay aduna na siya’y uyab, apan bisan pa man nagpunay gihapon og gukod kaniya ang maong lalaki.
Napuno si Mayang ngadto ni Maria kay siya maoy gihimong sumsoman sa libak ug naabot pa ang mga tabi sa ilang group chat.
Nisamot ang kapungot ni Mayang kay ang maong tabi naabot sa iyang pamilya.
Tungod niini, sa maong adlaw paingon magsugod sa iyang trabaho ang suspek, iyang gikasugat si Mayang sa lobby ug iya kining gikonprontasi.
Apan giingong ang biktima isog kaayo hinungdan sa kalagot ni Mayang.
“Sa akong kalagot, akong gihapak sa akong gidalang tumbler hubag iyang ibabaw sa ilong apil sa agtang,” asoy ni Mayang.
Matod pa niya nga wala siya nagmahay sa iyang nahimo kay nakabalos siya sa mga pagpangdaot, pagpanglibak sa biktima.
NAIBOG
Sumala pa ni Mayang nga si Maria maoy adunay dako og gusto ni Ronnie, apan ang lalaki wala maibog niini.
“Gi-picturan ko niya diha sa canteen sa dihang niduol nako si Ronnie. Unya migawas na ang bati nga estorya,” matod pa sa suspek.
Dugang pa adunay video si Maria nga miangkas ang suspek ngadto sa motor ni Ronnie kay gihatod ang suspek bisan pa man nga way malisya.
Pulong pa ni Mayang, ang nahitabo igo na kaayo aron siya makabalos ug nakapahungaw sa iyang gibati nga kalagot batok sa maong ‘marites’. / GPL