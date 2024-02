Marriage, death certificates fees sa Lapu-Lapu gi-waive

Mga lumolupyo sa dakba­yan sa Lapu-Lapu nga mo­kuha og marriage ug death certificates makadiskwento sa bayad su’d sa pipila ka petsa ning buwan sa Pebrero.

Kini human ang Konseho nipasar og ordinansa nga nag-waive sa local processing fees sa civil documents sa pagsaulog sa 34th Civil Registration Month, nga giobserbar matag Pebrero.

Ang tema karong tuiga mao ang “Civil Registration and Vital Statistics: The Future of Seamless Services.”

Si Mayor Junard “Ahong” Chan nihangyo sa Konseho nga ipasar ang ordinansa subay sa hangyo ni Office of the Civil Registrar (OCR) Officer-in-Charge Melissa Pleños Augusto niadtong Lunes, Enero 29.

Ang ordinansa nga gipasar sa ikatulo ug katapusang pagbasa atol sa regular session sa Konseho niadtong Miyerkules, Enero 31, gisumite ngadto sa buhatan sa mayor alang sa iyang pirma alang sa pagpatuman.

Sa pagpatuman niini, ang OCR mokolekta lamang sa mga bayrunon nga gimando sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Kini nagpasabot nga ang mga kliyente nga gusto’ng moproseso sa marriage ug death certificates mobayad lang og P155, inay sa naandang P205 plus processing fees, matod sa Lapu-Lapu City Public Information Office.

I-waive sa OCR ang local processing fees sa main office niini sa Lapu-Lapu City Hall karong Martes, Pebrero 27.

Ang mga lumolupyo sa Isla sa Olango mahimo’ng makapahimulos niini sa Mini City Hall sa Barangay Talima karong Pebrero 15 ug 16.

Samtang, ang pagproseso sa mga lokal nga dokumentong sibil sama sa lehitimo, pag-ila sa apelyido sa amahan, ug supplemental report, ug uban pa, mahimo’ng walay bayad gikan sa Pebrero 15, 16 ug 27.

Ang kasagarang gasto sa pagproseso sa maong mga dokumento mokabat sa P460, matod ni Augusto.