Martin milupig ni Picasso didto sa Saudi Arabia

Gipakoratan ni Pinoy boksidor Carl Jammes “Wonderboy” Martin ug gilupig ang inilog nga si Alan David Picasso sa Mexico pinaagi sa split decision sa ilang 10-round featherweight fight niadtong Dominggo, Nobiyembre 1, 2026 (PH time) didto sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia.
Nipabor ka Martin ang judges nga sila Jorge Gorini ug Barry Linderman sa iskor nga 95-94 ug 96-93, samtang ang si Guido Cavalleri lahi ang panan-aw og nihatag kang Picasso sa iskor nga 95-94.
Tungod sa maong kadaugan, nisaka ang rekord ni Martin ngadto sa 29-0 uban ang 21 ka knockouts, samtang naangkon sab niya ang WBC Silver featherweight nga titulo.
Nagkaduol pud si Martin sa higayon nga makaaway alang sa world title shot. / RSC