Martin naghuwat na lang nga iyang makontra ang ‘Monster’

Makig-away si world-rated super bantamweight Carl Jammes Martin batok kang Aran Dipaen sa undercard sa “Thrilla in Manila” 50th Anniversary boxing promotion nga gikatakda karong Oktubre 29, 2025, sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.
Ning awaya, ilogan nila ni Martin ug Dipaen ang bakanteng World Boxing Organization (WBO) International super-bantamweight belt.
Si Martin, 26, usa sa sumosulbong nga boksidor sa Pilipinas sa kasamtangan.
Sa dili madugay, gilauman nga makapanuktok na siya alang sa world title ug naghuwat na lang nga mahatagan siya og kahigayunan nga ikaharong si Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue kinsa maoy tag-iya sa tanang mga bakos sa super bantamweight division.
Sa kasamtangan, si Martin maoy No. 1 contender sa WBO, No.7 sa International Boxing Federation (IBF) ug No. 28 sa World Boxing Council (WBC).
Ang niagi niyang tulo ka away gipahigayon sa US ug Mexico.
Gipaundang ni Martin sila si Mexicans Anhony Jimenez ug Ruben Tostado sa Mexico unya ning bag-ohay lang diin nidaog siya pinaagi sa unanimous decision batok ni Francisco Pedroza sa US.
Sa iyang bahin, si Dipaen nakaaway na batok kang Inoue niadtong 2021. Nakakombati siya og insakto niadtong higayona una siya napaundang ni Inoue sa 8th round.
Si Martin naggunit og 26-0, 20 KOs nga rekord samtang si Dipaen adunay 21-4, 18KOs nga baraha. / EKA, ESL